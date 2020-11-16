蔡英文總統今天以錄影方式參加僑務委員會議開幕典禮，提出僑務工作的三大目標，她說，面對後疫情時代的挑戰，要一起克服危機、掌握契機，讓產業可以立足臺灣、布局全球。台美經濟合作進入到行動階段，呼籲台商運用在地優勢，引薦知名企業來台灣考察投資。

蔡英文指出，今年的僑務委員會議，因為疫情的關係，改用線上視訊進行。全球各地的僑務委員，跨越了時區障礙，一起為中華民國台灣的永續發展提出建言。

她說，今年，台灣能夠有亮眼的防疫表現，讓世界看見臺灣的實力，這是不分海內外，攜手合作的成果。面對後疫情時代的挑戰，她提出幾個目標「要請大家多多幫忙」。

首先要一起克服危機，掌握契機，讓產業可以立足臺灣、布局全球。蔡英文表示，接下來，政府會繼續推動紓困3.0方案，來帶動國內景氣的回升。對於海外受疫情影響的台商，僑委會也已經透過「海外信用保證基金」，來開辦紓困措施。

她希望，在疫情挑戰下，也要持續拓展國際合作。現在，台灣跟新南向政策夥伴簽署了超過70項協定及備忘錄，「相信透過僑界的力量，未來在經貿、農業、以及科技上，都能持續加強交流合作」。

今年9月，「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」也完成了簽署。台美經濟合作進入到行動階段，需要台商朋友們運用在地優勢，引薦國外商業團體、知名企業來台灣考察投資。她舉例，北美台商總會在今年3月成立了「Select Taiwan」，希望吸引海外投資人看到台灣的產品和科技，促進跨國投資機會，「這個做法就非常值得推廣」。

再來，她說，我們要讓僑務工作持續精進。僑務工作的面向，真的非常多元。她希望，在大家的協助下，僑務工作可以與時俱進、可以創新，發揮更大的影響力。

最後，要持續凝聚僑界的力量，提高台灣的國際能見度。蔡英文指出，這幾年來，僑社積極參與旅外國人急難救助工作，幫助了無數的台灣旅客、留學生，也協助爭取台灣的國際參與。她也希望，不論是僑團、僑校、台商，或是僑生，在各面向能夠建立起更緊密連結、相互支援的完整系統，讓大家在海外有更好的發展，台灣的國力能夠往全球各地延伸。

蔡英文強調，這些目標，政府會努力來做，也需要各界跟政府一起打拚。期待可以集思廣益，讓我們在僑務工作上更加精進，一起朝目標前進。

(中時 )