行政院前發言人丁怡銘，日前指北牛肉麵節冠軍店使用萊牛，遭民眾檢舉散布假消息，但刑事局以丁所言非「惡、假、害」，與假訊息構成要件不符不受理；同樣也收到民眾告發丁散布假新聞，北市中正一分局則表示，將會依規定受理。不過，PTT鄉民普遍認為告不成，表示依法受理也可能「依法不移送」；就算移送，也可能「到北檢就結束了」。

行政院前發言人丁怡銘本月12日指稱，台北牛肉麵節獲得冠軍的店家，使用含有萊克多巴胺的美牛，遭店家拿出檢驗證明「打臉」，引爆爭議，外界抨擊丁怡銘嚴重失職應下台。但丁怡銘又是買牛肉麵、又是道歉，連行政院長蘇貞昌都親自出馬護丁，就是不辭職。拖拖拉拉多日，直到丁怡銘離婚桃色事件再被提起，終於在昨（15日）晚間終於請辭獲准。

有民眾告發丁怡銘發布假訊息，警政署刑事局15日稱此案與假訊息「惡假害」本質不同，因此未予偵辦；而台北市中正一警分局則受理報案，引網友熱議。

PTT鄉民表示：「推台北警局」、「天下第一分局」、「本來就該依法辦理啦，正常做事本來就是這樣；也有人不看好後續稱「就不要到最後北市警局依法受理，但也依法不移送」、「我才不信真的會辦」、「我是覺得到北檢就結束了」、「分局有X用，送到北檢就擋掉了啦」；

更多鄉民狂酸：「可以請監察院查刑事局有無瀆職嗎 我忘了大姊頭在那沒事」、「光頭要霸氣拔局長了」、「等下會有個光頭來問分局長停車位然後要分局長下台」、「卡神到法院直接傳訊都不用就無罪了 笑死」。

(中時新聞網)