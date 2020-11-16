由國泰世華銀行支持的球員工會回饋列車持續啟動，昨天（15日）鄭達鴻、洪宸宇前往南投中寮鄉，與當地清水、永和、爽文國小，及爽文國中學生與家長互動。其中由爽文國中出身的「爽中青年軍」更擔任本場的協辦單位，活動內容豐富且貼近在地，也讓大家看見中寮特有的生命力。

活動開場由長期支持青年軍的「漳平溪文化藝術協會」理事長－廖修霖及執行長－林繼于代表，贈送中寮當地的龍眼乾，工會則回贈協會及青年軍紀念帽，感謝他們對在地的付出。

之後由青年軍總召林詮鎰及發起人王政忠老師，分享一個愛打棒球的老師，因緣際會來到這個有全台最貧窮平地鄉之稱的中寮鄉，一步一步創立青年軍的團隊，並且從2009年至今，每年舉辦棒球生活營，由爽中校友帶領學弟妹，從棒球與品格教育到認識當地文化特色，讓他們更加了解及認同自己的家鄉，未來也能持續深耕在地。

球員工會回饋列車活動，前職棒球員鄭達鴻（左2）指導小朋友。（球員工會提供／廖德修台北傳真）

另外也邀請到特有生物研究保育中心介紹當地的石虎保育，透過簡報不只看見石虎的珍貴，更為這些研究人員付出的心力感到佩服！除了我們常聽到的路殺事件，還有石虎為了覓食誤中捕獸套索，都需要特生中心的救護處理，即使康復後野放仍需持續追蹤；過去有些農民因為不了解而誤傷石虎，近年持續宣導下，越來越多人加入友善農作計畫，一同維護生態環境。

「回饋」這件事對「達鬨」鄭達鴻也有很深的共鳴，因為想要打入職棒分擔家中經濟，努力拚到國手、成為職棒明星，但不只是多年來持續參與的關懷盃，還是退役後持續做基層教育、甚至當起 Youtuber，都是想要透過自己的力量來發散棒球的種子，讓更多人喜歡棒球並且持續傳承。

而在青年軍的理念中，懂得感恩是很重要的一環，座談中問到洪宸宇在棒球路上最感謝的人，他則提到過去被釋出後苦等合約的期間，很感謝老婆一路的陪伴與支持，才能堅持到現在，近期休假也帶小孩去看熱門電影《鬼滅之刃》，問到對本片的感想他說：「我都在睡耶！」全場都笑翻！

回饋列車近年來將對象延伸至較少接觸棒球的孩子，即使一開始對於球員認識不多，但經過簡單的樂樂棒球或是趣味競賽的互動，在汗水之下，大家臉上開展的笑容，棒球就是共通的語言，不論是回饋列車或是爽中青年軍的棒球生活營，都會讓這股正能量持續下去。

(中時 )