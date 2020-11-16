2020年11月16日 — 多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式宣佈將再度與日本漫畫《蒼藍鋼鐵戰艦》攜手合作，在全新0.9.11版本更新中，將推出全新超強主力艦ARP Yamato 與重型巡洋艦ARP Maya以及其他加值戰艦，組成「海霧艦隊」。另外，IX階Musashi的「ARPEGGIO」永久迷彩、港口船位、帶有獨特配音的指揮官，以及其他物品也將開放讓玩家於軍械庫中購買。

強大的主力戰艦ARP Yamato與重型巡洋艦ARP Maya將準備帶領「海霧艦隊」加入海上戰局！在軍械庫中，玩家可以選擇單獨購買「海霧艦隊」戰艦，或購買「海霧艦隊」大型組合包。若購買大型組合包，玩家將能獲得獨家ARP Yamato升級好禮，包括Musashi的ARPEGGIO永久迷彩，帶有獨特配音的指揮官以及其他物品。另外，IX Musashi 的「ARPEGGIO」永久迷彩也可於軍械庫中單獨購買，凡購買「ARPEGGIO」永久迷彩將連帶獲得一名獨特配音的指揮官以及能獲得額外經驗值得戰鬥任務。

「海霧艦隊」將正式進駐加值商店開放讓玩家購買，凡購買這些戰艦將能連帶獲得「ARPEGGIO RED」永久迷彩。每艘戰艦都附帶一名帶有獨特配音的同名指揮官與一個港口船位。加值商店另外還上架了一個特殊組合包，內含「Arpeggio of Blue Steel」戰艦以及帶有10個技能點數的技能指揮官。

「海霧艦隊」成員：

•VII階重型巡洋艦ARP Ashigara

•VII階重型巡洋艦ARP Nachi

•VII階重型巡洋艦ARP Haguro

•VII階重型巡洋艦ARP Myoko

•V階快速主力艦ARP Kirishima

•V階快速主力艦ARP Haruna

•V階快速主力艦ARP Kongō

•V階快速主力艦ARP Hiei

•VIII階的多功能重型巡洋艦ARP Takao

另外，玩家能藉由完成戰鬥任務系列來獲得帶有獨特配音與六個技能點數的Kirishima指揮官。首先，玩家必需獲得「命中裝甲區」勛帶，並對敵艦造成傷害來獲取經驗。在完成系列中的各個階段後，玩家將可獲得「X-Ray Papa Unaone」與「Sierra Bravo」信號旗。

《蒼藍鋼鐵戰艦》官方合作影片

(科技)