2018年競選高雄市長後，就久未露面的資深媒體人璩美鳳，16日低調現身台南市里長事務促進協會研習營。談到高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲上任後表現，璩美鳳稱，雖然同樣是南部直轄市、又同為民進黨，但陳其邁適合鴨子划水、不張揚，而黃偉哲則適合敲鑼打鼓，為市政績效宣傳。

璩美鳳2018年曾投入高雄市長選舉，她坦言，目前高雄市已經歷一波動盪，因此建議陳其邁暫時不要當「網紅市長」，而是要像鴨子划水般，在別人看不到的時候努力，最後在選舉時拿出成績。

至於黃偉哲，璩美鳳則建議他要敲鑼打鼓，積極為市政宣傳。她分析，黃偉哲要學會「借力使力」，例如趁國慶焰火熱潮未散，積極拚觀光、行銷城市，就能事半功倍。

不過，馬國女大生命案後，各界也紛紛開始質疑地方首長是否都在忙著「當網紅」，追求網路聲量、卻忽略市政。對此，璩美鳳認為，以觀光業興盛的台南市為例，疫情過後國旅大爆發，因此地方首長搶打「觀光牌」，相當合理，但當把「觀光牌」、「美食牌」打完後，下一個「市政主角」是什麼，則有待地方首長深思。

璩美鳳坦言，馬國女大生命案後，全台地方首長都應該開始緊張，自己的服務是否踏實、對市政議題是否深入，而非忙著打薄弱的行銷戰，否則當宣傳完了、行銷完了，對市政議題卻是似懂非懂，就是圖窮匕見之時了。

(中時 )