國壽業務襄理陳素瓔以演歌一曲，搶下歌后美名。（國泰提供）

受惠疫情穩定、政府解除大型聚會禁令，被外界稱「規格堪比演唱會」的國泰藝能大賞，今年移師三重綜合體育館，不僅規模擴大，還大手筆聘請金鐘獎綜藝節目最佳主持人浩子，把整個總決賽現場妝點得星味十足。來自全國25支啦啦隊與歌手們拼歌喉、展舞姿，經過一番激烈龍爭虎鬥，最後由展業北二區國壽海山通訊處業務襄理陳素瓔以「浪花節だよ人生は」演歌一曲，搶下歌后美名，至於社頭通訊處啦啦隊員們參賽五年，年年名次向上爬一級，今年終於站上冠軍寶座，把「不放棄、團隊合作一定贏」的國泰精神，發揮得淋漓盡致。

今年國泰藝能大賞，金光閃閃，除了孔鏘大樂隊之外，還有金曲獎評審丁曉雯領軍，率領同是多屆金曲獎評審的陳國華、薛忠銘、洪敬堯、和音天后馬毓芬組成金牌評審團，最令全場沸騰的是，主持人請到剛剛被金鐘獎加持的浩子，堅強陣容絲毫不遜大型演唱會。

國泰人壽職工福利委員會主委鍾茂季表示，原本擔心疫情影響比賽，幸好如期舉行，同仁們也很珍惜今年難得的表現機會。他發現，今年員工投入程度創歷年來新高，主管群的年輕化、員工橫跨老中青三代、長期養成的團隊精神是三個主要的因素。

從頭到尾看完精彩的表演，國泰世紀產險總經理陳萬祥開玩笑說：「受到台上啦啦隊舞者的激勵，以後可不能用太胖當作不會跳舞的藉口了！」對於今年優勝隊伍和歌手，「可以看出國泰人決定要做一件事，拼了命也要完成」，陳萬祥貼心地為員工下了一個最能代表國泰精神的註解。

今年的國泰藝能大賞啦啦隊表演，最能凸顯出當季最潮話題，例如今年最賣座日本動畫電影「鬼滅之刃」，除了在萬聖節紅遍大街小巷，不意外地出現在今年藝能大賞舞台上，至於日本演歌、城市少女「年輕不要留白」、小虎隊「青蘋果」、張雨生「我的未來不是夢」等成名曲，帶大家回到了70、80年代，至於帶有濃濃美國饒舌文化「辣台妹」、張學友「頭髮亂了」、「三天兩夜」，還有「太陽」、「光年之外」、「父親寫的散文詩」等洗腦歌，五花八門好不熱鬧。

陳素瓔表示，繼2011年首度參賽即入圍準決賽，相隔9年她二度參賽就拿下第一名，令她又驚又喜。在國泰任職19年，她說自己有「演歌魂」，即使年紀比起其他參賽者大上許多，但她抱著捲土重來的必勝決心，一舉擊敗其他年輕優秀參賽者，「如果我可以，大家一定也都可以」，她開心地說，國泰藝能大賞不僅是員工展現團隊合作的最佳舞台，更是每位員工努力圓夢的夢想製造機。

勇奪啦啦隊冠軍的社頭通訊處，每一位表演者的臉部表情生動，專注細節，參賽五年來，該隊成績一年比一年好，從2016年的第五名，到今年勇奪冠軍，全隊歡欣鼓舞，社頭通訊處經理林麗櫻感性地說，她非常感謝每一位同事台上台下的投入，這個冠軍是屬於大家的。

由於今年各隊高手如雲，不分軒輊，對評審來說也是一大挑戰。首次擔任評審的薛忠明說：「我感覺自己好像去了一趟拉斯維加斯」，此話一出引發哄堂大笑，他謝謝國泰讓他有「偽出國」的感覺，創意滿滿的啦啦隊和各式各樣曲風，讓他繞了從日本、香港、韓國、泰國、美國一圈回到台灣，從北到南、再從西到東，從台灣原住民的載歌載舞，到日本忍者、演歌的表演，「疫情阻止了我們身體上的移動，卻阻止不了我們心靈上的奔放」。陳國華也說，他深切感受到國泰是一間讓員工的夢想與工作一起前進的一流公司。

年年擔任評審團團長的丁曉雯說，看著國泰員工把每一年評審給予的建議改善後內化，表現一年比一年好，丁曉雯對此表達高度的鼓勵與肯定，她說：「企業的精神好比這次表演團隊的精神，團隊因為評審的建議精進表演，評審則為團隊的成長而鼓掌，其他人看到了也會跟著進步。我相信每個人的投入與求好心切，會影響更多的人追求進步。」

首次主持國泰藝能大賞的浩子，不但串場當啦啦隊DJ，還意外收到粉絲為他精心揮毫的個人肖像畫，令浩子又驚又喜，他笑說，國泰的歌唱大賞比賽規格簡直就像「提前尾牙」，他不忘向台下國泰長官拋媚眼呼喊：「來年繼續找我主持啊」，看到國泰同仁專業精彩演出，浩子最後大喊：「各位，相約2021見」，為2020藝能大賞劃下完美的句點。

(旺報 )