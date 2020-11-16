酒駕勿上路，很重要。高雄市警察局前鎮分局為嚴防同仁及其家眷酒駕，警局內部督察組製作一封給警眷的信，信中詳列酒駕的法規，並提醒同仁若酒駕恐會喪失三大權益，文末更設計「回條」，要求同仁轉交給親屬簽名後撕下繳回。此信被轉發上臉書專頁《靠北警察》，引發熱議。

臉書專頁《靠北警察》16日PO出「給家人的一封信」，旨為防治員警酒駕，同時曝光前鎮警分局內部督察組發布的公文，要求各單位主管需上網下載信件，並發派給單位內每位同仁攜回轉交家人查看，盼望以「親情勸說」叮嚀勿酒駕，看完後還須在下方簽防治連署書，再將撕下連署書回繳單位。

臉書粉專後製信件圖片，打上「我都快30歲了，爸，所長說這給你簽名」等諷刺字眼，信件內容溫情提醒員警與家眷勿酒駕，並表示員警若酒駕將造成金錢損失、升遷損失、職務損失等三項權益，信件文末署名前鎮警分局局長，文末更設計「連署書」欄位。

網友看了這封信後，怒批「繳回條」的要求相當幼稚，紛紛留言「所以這是要家屬連坐法嗎？再有喝酒要連家屬一起處罰嗎？不然簽這個有什麼意義？別再做些沒意義耍猴戲的事了好嗎？」、「其他軍職單位目前也還有填這張。笑鼠倫」、「繳回領據可以去督察組蓋好棒棒章嗎？」、「幼稚園智商想出來的幼稚園政策」、「蟯蟲貼紙要不要順便帶回家貼一貼XDDD，都幾歲的人了」、「乾脆發本聯絡簿回家給家長簽不是更好」。

據《聯合新聞網》報導，前鎮警分局副分局長黃元民則表示，沒有強迫家屬簽，但還是會繼續讓家屬協力勿酒駕。

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(中時新聞網)