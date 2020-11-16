高雄巿長陳其邁16日在議會答詢。（曹明正攝）

新北巿金山區公所小編過勞猝死，高雄巿議員林于凱16日認為，粉絲團經營有其專業，但基層工務員並非十八般武藝樣樣精通，高雄巿不希望憾事發生，至少假日不應要求處理粉專，巿長陳其邁回應，上班時間可調配檢討。

陳其邁說，他在星期六、日有很多的活動，現在基層公務員很辛苦，不管各局處，也不一定是小編，像區公所常有馬路破洞、水溝怎麼了，都要立即處理，做起來是沒日沒夜，不僅要立即連絡各局處，做完了之後還要回報。

他說，現在民間跟政府溝通方式已經跟過去不一樣，以前可能發個新聞稿就結束，但現在可能是透過網路或社群，能跟民眾建立即時溝通，這有其必要性。但是工作時間其實可做調配、調整，讓上班更有彈性，這都可檢討。

林于凱說，新巿府上任後「緊緊緊」，連發文粉專也要「緊」。他肯定各局處粉絲團發文頻率提高，與民眾互動提高，輿情反應速度更快，更了解巿府成果及立場。但基層就要擱置原有業務期程，甚至假日要處理非緊急發文。

他質疑，像這類資訊處理是否由巿府新聞局統籌，並有KPI競賽？局長董建宏答詢說，設立粉專或者政府資訊透過臉書傳播，是本來就有的，也只是讓巿民藉由這些媒體更加了解巿政成果，沒有任何KPI，也沒有任何壓力。

(中時 )