中鋼10月份業績亮麗 單月合併稅前盈餘13.53億、月增205％ 15:002020/11/16 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼10月份業績出爐，單月合併稅前盈餘為13.53億元、月增205％，累計合併稅前淨損只剩21.38億元，每股稅前淨損約0.13元。 (工商 ) #中鋼 #業績 #單月 #合併稅前盈餘 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸10月社會消費零售增幅4.3％ 遜於預期 10:402020/11/16 財經 陸10月70城房價升幅收窄至4.3％ 12:402020/11/16 兩岸 東陽前十月每股稅前淨利1.38元 10:112020/11/16 財經 陸10月失業率5.3％較上月略降 提前達成全年就業目標 13:112020/11/16 兩岸 《其他電子》貿聯-KY前3季每股盈餘9.49元 Q4淡季不淡 08:512020/11/16 財經 陸10月固定資產投資、工業勝預期 11:232020/11/16 財經 《汽車股》東陽前10月稅前每股賺1.38元 本業維持穩揚 10:162020/11/16 財經 《國際經濟》韓國10月出口年減3.8％ 惟已連續半年大賺外匯 10:332020/11/16 財經 亞洲可持續基金規模持續增 日中台是第三季成長率前三大 11:012020/11/16 財經 《半導體》前3季EPS攀11.57元 京鼎衝破200元 12:322020/11/16 財經 財經熱門新聞 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 美大選後難關來了 專家：CNN恐因無川普可罵遭出售 - 財經 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 台積電大幅調薪藏話術？網路力挺曝底薪最關鍵作用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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