因應高齡化社會並提供更高品質與貼心的搭乘環境，台北捷運國父紀念館站2號出口日前完成電扶梯增設工程，此為北市捷運局進行第5個開放出口電扶梯改善工程，將於17日重新開放。

為打造優質無障礙搭乘環境與便利使用，北市捷運局針對已營運初期路網各車站出入口，「車站出入口應滿足於道路兩側各至少有1處出入口設置雙向電扶梯或電梯」計畫。

將捷運車站部分出口分階段改善為雙向電扶梯或增設電梯，預計2022年底完成16個捷運車站、23處出口及4處站內月台，總計有62部電扶梯及1部電梯的改善工程。

北市捷運局指出，北捷每日運載量近200餘萬人次，車站出入口暫時封閉對通勤民眾確實造成不便，但電扶梯改善不同於一般捷運工程。

除要拆除既有樓梯及電扶梯、新設電扶梯安裝及測試、電纜線垃設等工作均在有限空間進行外，還要兼顧民眾需求及避免影響原有捷運出入口結構，施工上比新建工程困難，整體工序相當繁瑣及耗時。

北市捷運局表示，為兼顧民眾搭乘需求及營運安全，同時還受限於同一捷運線車站無法同時封閉2個出入口的安全考量下，才會分階段進行改善施工，除感謝民眾耐心等待外，也希望提供大眾更便利的捷運搭乘環境。

(中時 )