科技日報微博。（圖片摘自科技日報微博）

中國工程院院士鐘南山今參加一場研討會。對於新冠肺炎疫苗問題，鍾南山表示，國外輝瑞疫苗能阻止90%的感染，但其時大陸的疫苗研發水平也差不多，只待第一階段實驗結果的公布。

據陸媒《科技日報》報導，2020官洲國際生物論壇16日在廣州官洲島舉行，鐘南山致辭時表示，國外輝瑞疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國的疫苗研發水平也差不多，但要有了第一階段試驗結果才能公佈。

鐘南山更感嘆，今天這麼多人能在一起開會，這在國外不可想像的。但大家還是要保持高度警惕。今天早上，全世界報告5300多萬病例，而中國基本上是零星發生，這與國外的情況形成巨大的反差，這是因為大陸落實「水準上的群防群控、早隔離、早治療」。

「與17年前的非典（SARS）相比」，鍾南山直言和這次新冠肺炎的體會有很大不同，當時SARS第二年就發現了病毒並進行溯源，這次新冠肺炎看來挑戰更大，因為「目前世界對疫情發生的規律還沒有摸清，也未進行溯源，治療也沒有極具針對性且非常有效的藥物，部分藥物僅在一開始發現對治療新冠肺炎有用」。

但鍾南山亦指出，當時SARS的科技研究還不足，但這次新冠肺炎從一開始就邊進行治療和預防，一邊進行研究，所以可以較早進行研發和推廣試劑盒。未來在防疫上，希望基礎研究、臨床研究、產業化能更緊密結合在一起，這是我們的努力方向。

(中時新聞網)