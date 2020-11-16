民間團體呼籲APEC會場場合，我方應向中共領導人習近平要求釋放李明哲等人，外交部國組司司長陳龍錦表示，這次雙部長及領袖會議均採視訊方式進行，各國領袖無當面交談機會。

【亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議】上午舉行會前記者會，民間團體高度關切有無機會爭取國際人權議題。陳龍錦在回應釋放李明哲的問題時說，這次雙部長會議，及經濟領袖會議都是採取視訊方式進行，與會各國領袖並沒有當面交談機會。

他說，相關問題陸委會已在很多場合做很多說明，政府當然非常關切，會在適當場合用適當方式表達政府的關切及立場。

至於人權團體關切成立亞洲人權法院議題是否會被討論，陳龍錦也說，從APEC成立的背景來看，都是推動經濟投資跟技術合作的論壇，自成立以來，沒有討論政治跟人權議題，政府了解國內對人權法院想法關切，會在適當場合用適當方式表達政府的立場。

(中時 )