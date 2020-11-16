作為第一個通過中期臨床試驗的新冠疫苗，開發的科學家表示，非常有信心，該疫苗將減少病毒傳播，也許可以減少50%的傳播病例。

身為與輝瑞(Pfizer)共同開發的藥商，德國BioNTech藥廠執行長薩興(Sahin)在周日接受專訪時表示，預期進一步的分析將顯示疫苗阻止傳播的有效性，但也許不會是90%，影響的確定性要在明年才會明朗。

輝瑞和BioNTech此前宣稱其共同開發的疫苗有效性為90%。

薩興表示，有效性也許在50%，但不可忘記，即使這樣，它也能將該病毒戲劇性地壓制，科學家們將在「未來幾個月」更好地了解該候選疫苗對減緩傳播的影響。BioNTech此前對於一些關鍵性問題曾經指出，有關疫苗的療效將在未來數周或數個月才能回答；確定它是否能阻止無症狀傳染也可能需要一年時間。

同時也不清楚，使用疫苗後，免疫的時間會持續多久，薩興在周日指出，也許每年、每兩年或每五年需要再接種一次疫苗，要視抗體的反應如何。

關於全球回歸正常生活的時間，薩興表示，今年冬天會是很艱困，疫苗無法對歐美今年的第二波疫情產生影響，但薩興補充，疫苗會協助我們明年度過「正常的冬天」。

公司將在今年底或明年初首次開始配發疫苗；明年夏天將會出現較大影響，「無論如何，夏天是有幫助我們的，因為感染率會下降，絕對必要的是，在明年秋季和冬季之前，我們必須獲得較高的接種率。

這意味著，所有的免疫疫苗必須在明年秋天之前完成，薩興表示有信心做到這點，因為許多疫苗公司已經被要求增加供給量，所以我們可以在明年冬天回到正常生活。

(時報資訊)