TrendForce旗下拓墣產業研究院指出，在宅經濟效應及華為禁令帶動的急單效應加持下，全球前十大封測業者2020年第三季營收續升至67.59億美元、年增12.9％。展望後市，隨著終端產品需求逐步回籠，預期封測業者第四季營收仍有成長空間。

拓墣產業研究院表示，自第二季起受惠於新冠肺炎疫情衍生的宅經濟效應，終端需求持續上揚，加上9月15日起美國全面禁售相關含美設備與技術晶片給華為，多數封測業者趕在截止日前交貨，帶動前十大封測業者第三季營收續揚。

龍頭日月光投控(3711)旗下日月光及艾克爾（Amkor）第三季營收分別為15.2億美元、13.54億美元，各年增15.1％及24.9％，穩居冠亞軍寶座。雖然兩者年增率均較第二季略為趨緩，但在5G通訊、WiFi 6及車用晶片需求上揚與華為急單挹注下，整體表現仍相對出色。

日月光投控旗下矽品以8.79億美元位居第4名、年增17.5％，測試大廠京元電(2449)則以2.51億美元位居第8名、年增11.6％，主要由於華為為雙方的主要客戶，受惠急單效應帶動營收成長。

記憶體封測大廠力成(6239)第三季營收達6.47億美元、年增9.6％，位居第5名。不過，由於記憶體封測需求不如預期，力成逐步開展改革計畫，以降低長期對記憶體封裝需求的依賴程度，並出售和關閉獲利較差的子公司強化體質因應。

而分別位居第3、第6、第7名的中國大陸封測三雄江蘇長電、通富微電、天水華天，僅通富微電受惠於超微（AMD）CPU與GPU晶片後段封裝需求激增，帶動第三季營收達3.98億美元，年增13％。

至於江蘇長電及天水華天，則因第二、三季中國生產物價指數（PPI）表現相對不佳，以及內部經營方針調整，導致營運表現不如預期，營收分別為10.06億美元、3.24億美元，各年減2.3％及1.5％，為前十大封測業者中唯二衰退者。

封測廠頎邦(6147)受惠大尺寸面板、手機觸控面板感測晶片（TDDI）與OLED驅動IC晶片（DDI）等需求暢旺，第三季營收達1.74億美元、年增13.1％，排名上升至第9名。南茂(8150)則因記憶體封裝需求持平，第三季營收1.94億美元、年增12.4％，位居第10名。

全球前十大封測業者受惠宅經濟效應及急單效應加持，帶動第三季營收續揚。展望後市，拓墣產業研究院分析師王尊民表示，隨著車用、大尺寸面板、5G通訊及WiFi 6晶片等終端產品需求逐步回籠，預估封測業者第四季營收仍有成長空間。

(時報資訊)