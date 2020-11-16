每天處理全台垃圾的24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年。面對外界質疑設備老化及效能降低等問題，環保署16日表示，透過良好操作及定期維護，要將設備妥善率維持在97％，讓焚化爐沒有營運年限問題，並且在113年以前將17座陸續完成或投入整理改善，並提早符合未來最新污染防治法規標準，發揮老將的價值。

目前全臺24座大型垃圾焚化廠，平均營運期已達20年，且由於垃圾成分改變造成熱值提高，環保署將總處理量下修約為680萬噸，不免讓外界質疑是否有設備老化及效能降低等問題。環保署已有焚化爐升級整備計畫，113年以前將有17座陸續完成或投入整理改善，這些焚化爐老將不但處理能力不變，更能提早符合未來最新污染防治法規標準。

環保署解釋，原本設計處理能力的估算即為「總處理量×熱值」，過去全臺大型焚化爐所設計的處理量為2047仟卡／公斤，由於回收減塑政策有成，目前廢棄物的性質改變，熱值提升為2300至2500仟卡／公斤，因此將焚化量從原設計的1噸下修約0.89噸，但處理效能仍維持不變。環保署有信心，在本土廠商良好操作及定期維護下，以設備妥善率97％為目標，焚化爐並沒有營運年限問題，仍可持續高效運轉。

(工商 )