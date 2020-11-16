基隆市國立台灣海洋大學校門口多次發生嚴重死亡車禍，議員張淵翔要求市府能予以改善；對此，市長林右昌表示，將採截彎取直方式修正，此外，也擬定開發周邊地區計畫與和平島串聯，帶動整體發展，目前已和港務公司、中油、海大達成共識。

張淵翔表示，海大有約2萬名學生，附近商家林立，人潮眾多，但校門口北寧路往東北角路有一路段呈現S型彎道，車禍頻率相當高，也發生多起死亡車禍，盼市府能改善，給學生和遊客安全道路使用，此外，海大濱海校區大樓近日新建完畢，學生與日俱增，從工學院走到操場需繞行，盼市府能增設人行穿越道。

國立台灣海洋大學校門口有一路段呈現S型彎道，發生多起死亡車禍。（陳彩玲攝）

對此，林右昌說，北寧路彎道不自然，造成師生通行困擾，將採截彎取直方式修正路行，不僅能減緩車禍發生，也能降低從東北角進到社寮橋的轉彎幅度，讓駕駛過彎時不會再超過對向車道，目前市府已和中油、港公司初步達成共識，規畫完成會再和海大、地方溝通。

林右昌進一步指出，不僅改善交通環境，也將一併發展周邊地區與和平島串聯，他強調，要推動和平島深度旅遊，周邊必須有大的公共服務空間，因此研擬整體發展計畫，目前主要處理中油油庫、倉儲區，以及港務公司儲木池，現階段市府與中油有共識，研議將海大校門對面油庫遷走，經費將由市府、中油與港公司共同分攤，未來會研議出最好方案，再一同委外業者規畫、開發。

(中時 )