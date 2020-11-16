行政院發言人室幕僚被抓包在立法院製作哏圖，廣傳親綠網紅、粉專攻擊在野黨。出身新北市汐止的民進黨不分區立委沈發惠，今天在立院質詢行政院祕書長李孟諺時說，立委學養不高，拿到一堆文字來讀就覺得煩，因此長期希望行政院做圖或懶人包說明；國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書大酸說，綠委護航到這個程度，身為汐止人實在覺得沒面子，乾脆來推動「我汐止人我識字」新生活運動好了。

屬民進黨新潮流的沈發惠，曾是新北市七星區的區域立委、台北縣議員及新北市議員，本屆則是不分區立委。國民黨中央黨部有包括鄭照新在內的多位幕僚住在汐止。鄭照新對沈發惠的質詢，顯然「很有感」，因此在臉書發文。

鄭照新發文說，出身我們汐止的喉舌，在國會殿堂很驕傲的說我們立委就是「學養不高」；護航到這個程度，他一個汐止人實在有點覺得沒面子啊！我們來推動「我汐止人我識字」新生活運動好了。

網友紛紛留言「綠色的，要不學無術的才能當立委啊！」「能否說明白哪些立委學養不高？」「詐騙集團首次不騙人」、「這個時代有閱讀障礙確實許多」、「汐止人選出這種不才痢委？ 真是... 」、「那還做立委？」「何止學養不高的啊~還有素養不高，涵養不高的也不少啊~真看不懂這黨都是什麼組合」。

由於沈發惠質詢也強調，行政院此次確實有值得商榷之處，應徹底調查、不護短。國民黨立委葉毓蘭也上鄭照新的臉書回應「他不護短啊，他是只護綠！」

(中時 )