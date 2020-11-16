黑犬獲救後，動保員透過網路社群發佈消息順便找到飼主。（動保局提供／李俊淇新北傳真）

民眾日前通報有黑狗受困在土城石門路上的一處大排內，動保人員到場後發現狗並沒有辨法自行脫困上岸，下水嘗試使用捕犬網也都無法捕獲，最後只能利用誘捕籠內放置狗最喜愛的罐頭，花費1整天的時間，才把又餓又累的黑狗誘騙進籠中，最後透過網路社群協尋順利尋回飼主。

動保人員郭新典、許仁德接獲救援案件後，隨即前往現場，發現1隻黑色混種犬形色匆匆在大排水溝底水泥地上焦慮地來回踱步，動保員利用一旁的樹根及鋼條爬下3米深的溝底，但黑狗見人就跑無法順利救援，隨即在現場設置誘捕籠，隔日順利將犬隻誘捕救出，帶回中和動物之家安置照顧。

經獸醫黃繼霆檢查發現，黑狗雖繫有紅色頸圈但並未植入晶片，動保員余元鴻除了將資訊放上動保處官網公告遺失招領，也將協尋訊息分享到各大網路社群平台，一天內有近1.2萬人次瀏覽。

飼主在網路社群上獲得愛犬消息，主動聯繫中和動物之家。他說，愛犬「阿布」已經8歲，5天前「阿布」趁自己開門的時候奪門而出，怎麼都叫不回，追也追不到，雖然努力協尋愛犬無所獲，昨晚朋友告知於網路社群平台見到「阿布」在中和動物之家收容訊息，一早馬上到中和動物之家確認領回。

動保處表示，寵物晶片登記政策自88年起實施至今，飼主應將貓、狗帶至動物醫院植入晶片並辦理寵物登記，替毛寶貝植入寵物晶片登記，除了能給寵物一張身分證以外，更是飼主負責任的展現，另也呼籲，溜狗需繫繩以防止犬隻走失。

(中時 )