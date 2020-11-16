拜登當選美國總統，4年前川普當選時，蔡英文總統曾與川普通話親自祝賀，但截至目前只有透過推文向拜登道賀，國民黨立委李德維今天詢問外交部次長曾厚仁，未來是否會安排蔡英文與拜登通話？曾厚仁表示「目前沒有安排」。

上屆川普當選時，蔡英文2016年12月2日從台灣親自打電話給川普祝賀當選，通話歷時10多分鐘，雙方還針對政治、經濟、安全及亞洲印太區域情勢交換意見，這是美國候任總統首次與中華民國總統直接進行通話，還在國際上引發熱議。

這次美國總統大選結果出爐，由民主黨候選人拜登勝出，蔡英文雖曾比照拜登今年初祝賀她當選的方式，透過推特向拜登道賀，但至今未有進一步動作。

由於駐美代表蕭美琴日前致電拜登的外交政策顧問、美前副國務卿布林肯代表台灣政府祝賀拜登及賀錦麗勝選。總統府發言人張惇涵也曾表示，總統將另以妥適的方式向勝選者表達祝賀，並以適當時間、以適當方式，表達總統與政府對於國際相關情勢之看法，外界關切是否可能比照當年川普模式，與拜登通話。

李德維今天在立法院外交及國防委員會詢問曾厚仁，蕭美琴日前致電布林肯談了什麼？布林肯是否對台灣釋出善意？曾厚仁表示，蕭美琴與美國很多政界的人都有認識及私交，與布林肯也很熟，雙方談的範圍很廣。

李德維又追問，之前蔡川曾通話，此次會安排蔡總統致電拜登嗎？曾厚仁表示，目前沒有安排。李質疑是否政府與拜登的關係，相較於川普有倒退情況？曾則回答「不能做這樣的結論」。

李德維指出，政府4年前可以安排與川普通話，現在不做安排的原因究竟是什麼？4年前難道外交部去努力而是蔡總統私人的努力？對此，曾厚仁低調表示，4年前兩人通話的管道他不方便說明。

(中時 )