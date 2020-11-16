不少主婦總會在購買雞蛋時總精挑細選，就怕買不新鮮的蛋品，究竟蛋要如何挑呢？每個人都有自己的一套方式，對此，營養師表示「許多人對於挑選雞蛋仍有錯誤認知」，更透露只要記得3個原則，就能將好蛋買回家。

據《華人健康網》YouTube頻道報導，營養師黃曉彤指出要挑出新鮮好蛋，其實只要記得3原則。第一，選擇蛋殼厚實、無裂痕、沒有破損的蛋；第二，新鮮雞蛋表面較粗糙，且無明顯光澤，最後，若能完全沉在水底，就是新鮮的雞蛋。

《華人健康網》報導中也打破過去曾經有「蛋殼上有斑點不宜食用」之傳言，雞蛋若帶有斑點和本身先生成有關，屬於正常現象，實際上，蛋的新鮮與否並不能靠此作判斷。另外，蛋殼有紅白之分則是雞種的關係，普遍消費者一直以來都誤以為「紅蛋殼就是土雞蛋」，事實上，白色的雞就會下白色的蛋；褐色的雞則會下褐色的蛋。

至於雞蛋的存放方式，據經營畜牧場的負責人表示，若是購買常溫雞蛋，在購買時則建議挑選日期較長的，買回家後應盡速冷藏，好確保新鮮度。另外，蛋也有尖、鈍端之分，因為鈍端有氣室，存放時應將氣室朝上、尖端朝下，以利保鮮。

(中時新聞網)