曾以短片《神奇洗衣機》獲金馬獎最佳短片的導演李芸嬋，2020年底將推出全新的跨界短劇集作品《故事宮寓》，以故宮收藏的千年文物來創作，更邀請眾星演出「古文物」，奇幻中又呼應了2020年全球共同經驗「隔離」，用幽默和超現實的想像力打造10集各5分鐘的短片，16日公布首波女性華麗卡司名單徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹，無論是卡司還是主創團隊都是「金」光閃閃！

《故事宮寓》共10集的短劇各自獨立，但有巧妙的串聯，每集邀請演出的都是實力派演員，首波公布的女性卡司名單一字排開，徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹讓人眼睛一亮。徐若瑄劇中飾演國寶級文物明代沈周的「廬山高」，劇中化身一位被困在家裡的旅遊部落客，各種腦洞大開的橋段絕對讓你看到不一樣的徐若瑄。

張鈞甯在片中一席薄紗洋裝，仙氣爆棚，演出宋代的青瓷無紋水仙盆，無厘頭的「剪刀找貓」劇情，導演笑說：「這集真的比較不好懂，好在鈞甯仙氣超強，讓大家光看她美就夠了。」張榕容劇中飾演的是「唐代仕女俑」，連俞涵演出角色「快雪時晴帖」，瑞瑪席丹則演出「霽青描金游魚轉心瓶」。

徐若瑄演出《故事宮寓》。（故宮提供）

導演李芸嬋和徐若瑄有數十年的情誼，李芸嬋的第一部長片「人魚朵朵」就是由徐若瑄演出女主角，從那時培養的好感情一直到現在都是好友，至今都會約吃飯、聊媽媽經，當導演提出演出要求時，徐若瑄二話不說馬上回覆劇組：「小嬋導演的案子，我們一定會留好時間。」完全義氣相挺。

張鈞甯則是當初在電視劇《蜂蜜幸運草》和導演結緣，她笑說：「當初因為演出的是漫畫改編的愛情喜劇，有很多誇張的表情、動作，小嬋導演都會親自示範，我就在一旁默默模仿，現場大家常常笑到不行。」當接獲這次邀約時，張鈞甯是一口答應，她說：「非常想要和小嬋導演再次合作，跟導演私下聊過她的感情觀和人生觀，導演是個非常勇敢、果斷的人，而且行動派，讓我超級佩服。」許久不見的兩人，一見面就大聊近況，拍攝期張鈞甯更是全程都待在導演旁邊，好好敘舊，分享近年的工作狀況、聊爬山、聊跳舞，鈞甯說：「我們上次私約是看《全面啟動》，是10年前的事了！」導演說：「這幾年她很忙，真的很難跟鈞甯約成，這次就算是假工作之名，行敘舊之實。」

劇組開玩笑的說，當初在選角時，除了導演的「直覺」欽點以外，所有人都得符合「獎項」的條件，必須得入圍或者得過金馬、金鐘、北影等大型獎項，讓這次的演員陣容十分強大！導演笑說：「其實我們當初選角沒有特別要求，只是單純看到這個文物第一直覺想到誰，就請製作人去洽談，是後來才發現這十位演員真的都有這個共通點。」

張鈞甯飄仙氣演出故宮文物。（故宮提供）

張榕容劇中飾演的是「唐代仕女俑」，李芸嬋當初選角時，這個角色完全沒有別的人選，直覺就是想要找她，雖然沒有跟張榕容合作過，但對於她大螢幕作品都印象深刻，非常期待，當劇組拿著簡單的故事大綱向張榕容提出邀約時，她看完提案就表達想要參與的意願，她說：「這整個劇本非常有趣，我出道這麼多年，從來沒有人找我演過『物品』，感覺很好玩。」果不其然在劇中她有點復古、華麗、又奢華的造型獲得大家的好評，而首度合作，導演也大讚張榕容是很棒的演員。

連俞涵和李芸嬋導演的緣分很奇妙，兩人私下有共同朋友，認識多年，平時最密切的交流就是「打毛線」，連俞涵稱導演為「毛線之友」，對於首度跟導演在螢光幕前合作，連俞涵也是相當興奮，他演出華服底下其實只是個平凡的女孩，呼應演出角色「快雪時晴帖」的狀態，連俞涵說：「我本來就很喜歡去故宮，沒有想到我竟然有機會可以真的演出裡面的文物。」

曾獲得金馬獎最佳新人獎的瑞瑪席丹在導演眼中是充滿力與美的女孩，這次演出的角色「霽青描金游魚轉心瓶」導演異想天開，想要演員能「家裡」練習游泳和跑步，設定主角在家中的桌子上騰空練習游泳，導演腦海裡第一時間浮現的演員人選就是瑞瑪席丹，導演說：「她的形象很健美，畢竟要能做到這個動作並不容易，我覺得她是不二人選。」拍攝過程中，瑞瑪一次OK，就連現場男性工作人員對於她能騰空游泳20秒以上忍不住驚呼，「實在太強了！」

「故事宮寓」將於2020年12月底跟大家見面，即日起會發布單集演員預告，請鎖定各故宮Youtube頻道，以及故宮臉書粉絲團。此外，10位演員也特地為自己飾演的文物錄製了一段廣播，要親「聲」講故事給觀眾聽。

(中時 )