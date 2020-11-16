台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員李銘城、王家強日前凌晨執行巡邏勤務，行經派出所側門停車場時，發現一名老婦人蹲在路邊，立即停車上前關心。因其無交通工具且雙腳行走不便，身上也未有身分證件，員警運用M-Police身分查證系統查出老婦(賴姓、74歲)的身分後，護送其返家。

警方指出，現場該名老婦無法說出其姓名及出生年月日等相關資料，疑似有失智症狀，李員利用警用人臉辨識系統，成功辨別老婦身份。原來這名賴姓老婦家住永春南路附近，凌晨外出運動，卻突然忘記返家的路，便漫無目的徒步走了3公里，最後因體力不支蹲坐在派出所側門停車場的出入口。

正當徬徨無助之際，員警如同天降神兵一般幫助她找到回家的路。貼心的員警擔心老婦身上沒有帶家裡鑰匙，沒人幫忙開門，專程護送老婦返家交由家屬照顧。

南屯所長周景彬表示，家中如有高齡長者患有記憶力退化或失智情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )