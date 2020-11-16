一起關心青年就業！新北市政府16日舉辦「青年就業公民審議政府回應會」，勞工局邀請經發、教育、研考、文化等相關局處，共同聆聽青年代表提出的「打造青年創業資源平台」、「建立友善職場雇主名單」、「促進校園與職場工作連結」等12項建議，並由勞工局長陳瑞嘉代表市府接受意見報告書，各局處代表也與青年交流互動。相關建議將由各局處納入政策參考，推動公部門政策由下而上形成，現場互動熱烈。 16日的回應會是由4場區域會議的回顧影片開場，百忙之中特別抽空參與兩場活動的侯友宜市長身影也收錄其中。陳瑞嘉局長致詞時表示，新北市已經推動「青年就業三箭」多年，為了更貼近青年朋友需求，勞工局透過公民審議來徵集創意與建議，也感謝所有參與青年。

在回應時段，陳瑞嘉則指出，他充分感受到青年對職涯發展、就業與創業，有很高的期待，勞工局會依照權責分工，將勞權保障、改良就業資訊介面等，積極向中央反映，至於地方層級的職訓升級、職災預防、友善雇主名單的推動，也會督促相關局處納入未來預算編列和政策推動的參考。議員洪佳君也以在鶯歌推動多場參與式預算的經驗，鼓勵青年一定要多多參與地方公共政策。 勞工局攜手台北大學社會系團隊舉辦的青年就業公民審議，利用暑假期間在新店、汐止、三重、淡水召開4場區域會議，共計240位青年參與，最後選出20名代表，於10中旬還進一步與專家對話、凝聚共識，最後撰寫成意見報告書，把各項建議提供市府納入施政參考。現場並由來自泰山區、剛從台北城市科技大學應用外語系畢業的江佳玲，代表朗讀報告書，她自己很關心青年就業與職場陷阱議題，今天特別以「蘿莉塔」造型盛裝出席，更讓現場感受到一片青春洋溢。 青年的建議涉及職涯發展、勞動權益、創業育成3面向，包括「建立青年創業資源平台」、「增加職涯發展規劃與青年就業參與式預算」、「促進校園與職場連結」、「加強國高中職涯輔導與培力」、「職訓課程再升級」、「建立友善職場雇主名單」、「增加創業課程名額與類別」、「推動地方創生的輔導」等12項建議，勞工局特別邀請研考會、教育局、經濟發展局、文化局代表一同聆聽青年聲音，未來也會督促納入施政參考。 勞工局就業服務處補充，新北市109年上半年青年失業率8.7%，為全國及六都最低，除持續推動「初次尋職青年就業服務」、「非典型勞動青年轉正職輔導」、「斜槓青年職能培力」就業三箭，另為避免疫情造成「畢業即失業」，更推出「初次尋職青年就業2.0」及「應屆畢業青年職業訓練補助」，接受輔導最高可補助3.5萬元。未來勞工局將持續傾聽、貼近青年需求。

(工商 )