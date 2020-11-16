年終歲末衝刺餐飲業績，台北寒舍艾美酒店今年首次在館內宴會廳推出「金綻艾美除夕圍爐饗宴」，每桌10人售價32,800+10％元，除夕當晚除有餐前酒會，晚宴席間享無限暢飲果汁、軟飲、啤酒與紅酒，還特別邀請宋坤傳藝揭開迎春序曲，搭配精采奪目的表演及傳統趣味攤位，並有抽獎活動，獎項包含：台北寒舍艾美酒店住宿券、探索廚房餐券及驚喜福袋等，有吃有喝有節目並可試手氣，期能藉此吸引民眾全家到飯店圍爐。

除夕圍爐宴國人過年重要習俗之一，台北寒舍艾美酒店宴會廳首度舉辦「除夕圍爐饗宴」，以美味豐富佳餚與精采表演活動邀請全家一同團聚共享天倫，許下新年新希望！舞台區準備精彩絕倫的表演，此次特別邀請到揚名國際的「宋坤傳藝」，融合臺灣特殊文化特色，曾受邀「上海世博會」與會表演，開場秀以「鼓陣及舞獅」揭開新春序幕，振奮人心的節奏為金牛年帶來好運氣，以及精采絕倫的「川劇變臉」，挑戰賓客視覺極限，讚嘆中華文化的博大精深，接著以舞蹈展現出鋼柔並進的「水袖舞蹈擊鼓」，結合中國古典與現代電子音樂，跨時代的呈現讓人感受如夢似幻的舞台魅力。中場則由主持人帶來一連串的互動遊戲，帶領賓客大手牽小手一同在玩樂中增添親子樂趣。

「金綻艾美除夕圍爐饗宴」並特別設置互動攤位炒熱年節氣氛，包含創意巧手「吸管藝術」、精巧逗趣「蝶谷巴特」、造型多變「歡樂折氣球」、提筆揮毫「寫春聯」等多項趣味活動，亦有「甜蜜年年棉花糖」供賓客兌換，以及福氣滿滿的「金牛鳴春抽獎活動」，獎項包含台北寒舍艾美酒店住宿券、探索廚房自助餐廳下午餐或午晚餐餐券及驚喜福袋等，開春摸彩與賓客一同迎接嶄新的一年。

台北寒舍艾美酒店宴會廳2021年2月11日除夕圍爐宴推出精緻桌席料理，由主廚團隊融匯創意與傳統手法獻上除夕經典美饌，每道佳餚都附有吉祥含意：包含象徵富貴澎派、氣勢驚人的「金湯芝士焗龍蝦伊麵」、寓意財庫豐收「蠔皇吉品鮑伴薑蔥乾燒黃玉參」、四海祥雲元氣增「松茸竹笙花膠竹絲雞盅」、年年有餘慶吉祥「雙冬燒肉燴酥炸白鯧魚」、船舵滿載富貴慶「北海道松葉蟹鉗蔬康鍋物」、及雞鳴喜報豐收果的「脆皮春雞拚菜脯麻糬燒」，最後獻上「紅莓果香好年甘」與「艾美酥脆吐司冰淇淋」，祈求新年甜蜜相伴好運來。台北寒舍艾美酒店宴會廳除夕夜每桌32,800+10％元（每桌十位），席間享無限暢飲果汁、軟飲、啤酒與紅酒，為闔家呈上五星級的味覺饗宴。

(工商 )