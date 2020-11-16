前行政院發言人丁怡銘昨晚請辭獲准，不過國民黨立委賴士葆指出，丁怡銘請辭的表現讓人搖頭，因為丁顯然沒有真正的得到教訓，也沒有深刻反省檢討認錯，反而認為自己下台是因為在野黨的刻意政治操作，卻不思想如果自己沒有犯錯，在野黨根本無從操作。

賴士葆說，運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立這是誰發動的？未經查證，烏龍散播牛肉麵店使用萊劑牛肉的記者會，跟在野黨有任何關係嗎？更遑論出包了，還用行政院的統編報帳，是在野黨唆使的嗎？

賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

他說，要將瘦肉精餵毒百姓，全民到現在都等不到蔡英文、蘇貞昌的一個道歉，要民進黨高官道歉比登天還難。然而，丁怡銘闖了禍，蘇貞昌陪同到牛肉麵店數度道歉，肯定丁做得很好，要給年輕人機會。丁請辭還被數度慰留，蘇貞昌過去為小事震怒發飆的嘴臉，畫面多到不可勝數，這種嚴以待人、寬以律己的雙重標準，反差太大；丁怡銘一再誇獎院長很溫暖，相較已經深植人心疾言厲色的酷吏形象，對比對丁怡銘背離常情的包庇袒護，實在太違和了。

賴士葆強調，行政團隊視治國如烹小鮮，即便錯誤的政策也是硬拗到底，編預算雇用網軍，用自家人當萬年評審將標案委給側翼，在網路留言、帶風向、製作哏圖，收買媒體洗腦內宣，將平時也當選戰打，攻擊在野黨，水能載舟也能覆舟，各部會都大量的倚重網軍的風氣可以休矣。

(中時 )