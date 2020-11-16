針對台股指數屢創歷史新高，保德信中小型股基金經理人賴正鴻指出，三大法人自11月以來明顯回補台股，兩周來的買超金額已超過1200億元水準，其中，光是外資11月來即回補1081.29億元，顯見在大選結果出爐、新冠肺炎疫苗研發進度良好等利多催化之下，資金再度回補台股市場，且值得注意的是，隨著疫苗即將問世，有助於提振未來全球景氣，預期盤面資金將不再由科技股獨強，資金有望流向低基期傳產如消費、航空類股，以及金融相關類股上演補漲行情，帶動盤面焦點族群更加均衡化。

賴正鴻進一步說明，今年受到疫情影響，不少產業基本面受衝擊，股價也相對低落，不過進入2021年之後，這些低基期個股反而擁有落後補漲優勢，搭配資金行情延續，預期盤面將呈現非電族群補漲、電子股主流的格局，且因為全球GDP預期在2021年將呈現強勁反彈，對於多頭不啻為一大利多，配合國際主要央行維持資金寬鬆環境，指數有望續強，建議逢拉回加碼股票型基金。

在選股方面，賴正鴻認為，隨著2021年網路頻寬和容量需求大增，以及新處理器(CPU、GPU、AP)推出，2020年的投資主軸包括5G概念、高頻高速傳輸、基地台、散熱需求Server、Switch、STB，以及電動車電池、Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E等主軸將延續。至於非電族群則聚焦工具機、自動化+AI、汽車零部件、消費民生經濟等業績有望回溫的產業為主。

(時報資訊)