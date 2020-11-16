消息人士周日透露，美國PNC金融服務集團（PNC Financial Services Group Inc）擬以超過100億美元，收購西班牙對外銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，BBVA）的美國事業，雙方已經接近達成這個將進一步整合美國銀行業的全現金交易協議。

消息人士表示，如果談判進展順利，雙方最快可能在周一宣布達成協議。這將是自2008年金融危機以來，美國銀行業規模第二大的併購案，並將創造一家擁有資產近5600億美元，且營運遍及二十多州的美國銀行。

這項併購交易凸顯出在川普總統執政下，金融規範的鬆綁，以及調降企業稅，正鼓勵區域型銀行透過交易去追求規模，才能與摩根大通、富國銀行等規模較大同業競爭。

消息來源表示，PNC與西班牙對外銀行數周前就已展開協商，並決定在11月3日美國總統大選結果出爐後繼續進行，因為他們認為在民主黨拜登就任美國總統，而共和黨可能持續掌控參議院的情況下，金融業監管環境應不致有太大變化。

PNC市值約520億美元，向來將重心放在美國中大西洋地區、中西部地區與東南部地區，這項交易將擴大該銀行在德州的版圖，並讓該銀行打入亞利桑那州與新墨西哥州等太陽帶地區。

(時報資訊)