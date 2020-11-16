行政院發言人丁怡銘因「失言」去職，竟扯上前總統府發言人丁允恭？最近網路流傳一張舊照片，指丁允恭去職後到台南市政府上班。市長黃偉哲16日公開闢謠，指丁允恭到南市府上班根本是有心人士故意捏造的謠言，該照片應是去年或前年的舊照片。

丁怡銘身陷牛肉麵失言風波昨天請辭行政院發言人，近日網路流傳一張丁允恭站在黃偉哲後方後方的合影照片，還配上文字指「渣男只是暫時離開了總統府『避風頭』？」「風頭過後…渣男來到了台南市政府？」謠傳丁允恭到南市府上班，甚至誤導是馬國女大生命案發生後的照片，暗諷丁怡銘也會像丁允恭一樣「先降後升」。

黃偉哲指出，該照片及說法根本是惡意栽贓的謠言，不知道為何要這樣做？任何人只要善盡查證的責任，就不會這樣謠傳。該照片應是去年或前年小英總統到台南時，丁允恭陪同前來時所拍的照片，有心人士將過去的新聞照片，拿來說丁現在在市府上班，根本是別有用心。

(中時 )