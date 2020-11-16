（達亞董事長張有德。圖／杜蕙蓉攝）

醫材股再添生力軍！達亞國際（6762）暫定12/18上櫃，該公司前三季EPS已以8.2元創下年度新高，預期在訂單能見度度高中，今年應可賺贏一個股本。

達亞專攻為醫療器材的模具開發和零組件射出，專精於醫療器材二類及三類產品零組件生產製造，目前配合的醫療器材大廠及新創公司高達80家，超過5,300件醫療器材產品關鍵零組件生產經驗，目前客戶群除了母公司益安其餘來自美國。

達亞董事長張有德表示，新冠疫情爆發，讓不少商業活動都停止，今年國際大公司平均業績年衰退率約五成，而達亞則持續成長，主要是達亞一條龍式從產品開模測試，到法規認證、產品上市，提供的精準快速服務，成為大廠最佳戰略夥伴。

張有德表示，雖然大廠業績衰退，但卻持續投入新品的研發，以因應疫情結束產品上市，而達亞也跟著大廠進行產品開發，展現成長動能。

醫療器材的種類非常多樣，雖然產品的開發時程長、程序繁瑣量產前更需要通過生產製程認證，但是一旦產品通過認證之後，由於醫療器材的產品生命遇期較長，因此認證後的產品將可帶來長期且穩定收入，目前全球醫療器材前十大品牌公司市場占有率約40％，前十大醫療器材品牌公司中，達亞為其中四家公司的射出成型零組件供應商，憑藉的即是達亞的技術層次、製造能力與優質服務，其中包含符合法規規範要求的醫療器材零組件模具設計、製程開發能力、紮實的量產品質管控程序及醫療器材成品組裝須具備的製程及確效能力，至完整出貨的一貫化作業能量。另外，因應新創醫療器材產品，達亞也能提供客戶快速反應的零件生產技術與成品相關所有製程作業所需。

達亞的醫療器材零組件，主要應用於胸腹腔微創手術器材、血糖監測隨身裝置及自動化胰島素給藥系統、心臟及心血管手術器材、婦科及泌尿科手術器材、數位手（包含手術機器人）及其他多種新創醫療器材。以臨床實際應用來看，隨著高齡人口不斷攀升、人口正成長、慢性病盛行率高等因素所衍生的醫療與照護市場規模需求、慢性病盛行率高等因素所衍生的醫療與照護市場規模需求、慢性病防治、精準手術醫療及隨身智能輔助科技之發展將驅動全球醫療器材市場需求持續成長，為達亞國際未來年度營收提供成長動能。

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