新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦16日聯袂到八德鶯歌交界，面對行政院前發言人丁怡銘因失言下台，侯受訪表示消費者深怕吃到萊豬，能否嚴格把關才是關鍵，再度重炮批：「萊豬最好不要進來！」一旁的鄭則僅強調，中央到地方在食安問題上必須要密切合作，希望中央充實把關的細節。

丁怡銘日前指今年北市牛肉麵節冠軍店家使用含萊克多巴胺美牛，引發牛肉麵風波，丁2度道歉，連閣揆蘇貞昌也出面緩頰，社會輿論仍未歇，丁昨日請辭行政院發言人一職獲准。

「其實我最在乎的就是萊豬，不要進來當然最好，進來更要嚴格把關！」侯友宜表示，台灣目前面對的問題，是中央到底要不要去美國查察？包括出貨的統一編號、進口的加工廠流程管控等標準作業流程，都要做到位，不然就像民眾每次到小吃店去消費都會擔心，大幅降低民眾用餐意願，讓使用國產豬的小吃店老闆也受災，可見大家都害怕吃到萊豬。

「萊豬對民眾健康的風險疑慮並未消失！」侯友宜直言，萊豬疑慮沒有消除，進口到底能否嚴格把關才是關鍵點，剩下一個半月，中央應該即時公布把關的標準作業流程，新北市地方政府一定會全力配合查察，侯向中央喊話，應多考量萊豬進口可能造成的衝擊，面對國人健康一點都不能馬虎，要全力以赴，重申：「當然最好是不要進來！」

面對侯友宜重炮痛批，鄭文燦在旁略顯尷尬，僅表示中央到地方在食安問題上必須要密切合作才能夠確保食品安全及國民健康，目前正在規畫從源頭到消費的全流程管理，有些細節仍需要充實，希望中央把這些制度環結完善，做好把關工作。

(中時 )