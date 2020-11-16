王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」台北再開新店，11月19日正式插旗台北東區商圈，於光復南路開出第5家門店！開幕首周末（11月21日、11月22日），每日將送出200杯冠軍特調「青花椒奶油啤酒」，標榜獨家組合全台只有光復南店喝得到。

同時，「青花驕」推出「尋找青花驕美味秘辛」品牌月活動，邀請知名藝人阿Ken化身美味探長，一起探尋青花驕美味之謎。臉書粉絲團將有「尋找美味關鍵之鑰」解謎活動，11月2日－12月31日消費者憑任一解鎖金鑰畫面，來店內用消費點「青紅雙鍋」，就招待肉品三選一（美國牛培根、國產帶皮豬五花、滑嫩去骨雞腿肉）；集滿並出示三隻金鑰畫面，另加贈「麻辣開胃小品」乙份，11月18日謎底揭曉同時舉辦抽獎活動，大獎送出一年份雙人套餐。

王品集團旗下麻辣鍋天王「青花驕」，網路聲浪很高，日前更獲「網路溫度計」口碑之星第一名，進入冬日吃鍋旺季，連平日晚餐都大排長龍。過去在台北僅有中山北一間門店，粉絲們期待已久，終於將在11月19日正式插旗東區商圈，於光復南路開出第5家門店。

「青花驕」麻辣鍋以頂級保鮮「重慶江津九葉青花椒」為主角，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次，另推出多款以青花椒入菜的獨家產品。青花驕過去在台北市僅有中山北一間門店，開幕三年來逐漸站穩市場，在一片麻辣鍋「紅海」中搶下一席之地，更曾創下單月千萬業績。看好冬季鍋物市場，青花驕加速展店，除了11月正式進駐光復南路外，也規劃在台中再開一家分店。因應年展店需求，王品集團旗下鍋物品牌：青花驕、和牛涮、聚 北海道鍋物、石二鍋、12MINI都正積極招募人才，2021年起將適用集團最低起薪3萬元、時薪170元規定。

除到店品嚐，享受被麻辣椒香環繞的幸福感，也可以在家輕鬆開鍋，青花驕將「經典麻辣鍋底」變成冷凍商品，進軍量販龍頭獨家販售。湯底內附麻辣豆腐、藏椒爆漿貢丸、豆皮等豐富配料，以及新鮮青花椒增添麻香，只要499元就能在家吃好鍋！不僅在網路掀起討論熱潮，更是一度供不應求，開賣首周就緊急追加貨量。

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