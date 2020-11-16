History was made last night as Uly Diaz knocked out his opponent in just three seconds



If you haven't heard of the Bare Knuckle Fighting Championship, you have now... 💥



📹 @bareknucklefc pic.twitter.com/xMf4ZaCq3a — BettingOdds (@BettingOddsUK) November 14, 2020

最快擊倒的拳賽又創新紀錄了，BKFC拳擊聯盟(Bare Knuckle Fighting Championship)的比賽出現一個只用3秒鐘就KO的鏡頭，勝者狄亞茲(Uly Diaz)總共只出了兩拳！

苦主是班尼戴托(Donelei Benedetto)，他站上場擺好架式，連一拳都沒出就被打得躺平。狄亞茲一個左拳牽制，接下來右擺拳正中臉部，比賽時間停在7秒，其實只花了3秒而已。這是狄亞茲生涯第2場KO勝。

BKFC的意思是「無拳套拳擊聯盟」，是2018年6月才成立的新興聯盟，繼承古老「拳拳到肉」的精神。以現代人的力量、體格和訓練方式，不戴護具上陣是很危險的，美國自1889年就沒有這類的公開賽事。總裁費德曼(David Feldman)說：「發展這個很不容易，畢竟130年來沒人看過，但大家會明白這是非常棒的賽事。」

比賽規則與正規拳擊相似，禁止踢擊、肘擊，但允許擒抱並使用圓形擂台，其實有些接近街頭鬥毆了。美國聯邦政府過去禁止這類比賽，2018年3月才解禁。這場比賽只用3秒鐘讓人覺得好像沒護具就會打得很快，事實上根據遺留的舊報章記載，1855年的凱利(James Kelly)、史密斯(Jonathan Smith)之戰足足打了6小時15分鐘，難以想像最後打成什麼樣子。

(中時新聞網)