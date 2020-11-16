疫情有升溫趨勢，為有效防疫，疫情指揮中心18日將公告「秋冬專案」，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞16日指出，指揮中心已與各縣市衛生局、8大類場所召開會議研議「秋冬專案」，主要方向為加強嚴控「邊境、社區、檢驗」這三大塊，同時，八大類場所將強制戴口罩，違者最高可罰新台幣1萬5千元。

16日又新增1例由印尼來台工作的「境外移入確診病例」，上周單周就有25例確診案例，創下2020年4月以來單周人數最高紀錄，確診人數在上周就破了600例。

為防範秋冬有第二波的疫情，羅一鈞指出，18日時指揮官陳時中將親自公布「秋冬專案」，方向上，他表示，主要為「邊境、社區、檢驗」三大塊，朝向比目前更為嚴格的措施。

羅一鈞指出，8大類場所將強制戴口罩，民眾若不配合，目前研議依照《傳染病防治法》第36條、第37條去訂定，裁罰金額約3千元到1萬5千元，但會有勸導過程，周三就會正式公告如何實際執行、裁罰標準、配套、相關Q&A。

在檢驗方面，羅一鈞表示，對目前不符合旅遊史、沒有相關呼吸道症狀，讓醫師可以就臨床評估，比如沒有旅遊史卻從事高風險行業，若有感冒症狀可循此途徑通報採檢，希望採檢數量可以再增加，醫院若有達到目標值或百分位的話，會提供獎金，獎勵細節也一併在周三公布。

指揮中心統計，截至目前國內累計105,692例新冠病毒肺炎相關通報（含104,290例排除），其中603例確診，分別為511例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離、60人住院隔離中。

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