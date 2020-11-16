「漫筆台博」微型展設計著色本互動裝置，讓。民眾觸摸展版上的漫畫線稿，即可透過體感感應彩繪上色。（國立台灣博物館提供）

猶如電影《博物館驚魂夜》裡，標本文物與人類在夜晚齊開趴的場景。漫畫家漢寶包在新作《雲之獸：來自遠古的守護者》中，以雲豹為主角，細說一個雲豹家族千年來於台灣的故事。即便遭人類奪去生存地，但卻有隻雲豹仍隨著已化為標本的身體，持續守護博物館的安寧。

漢寶包表示，當觀賞雲豹標本時，他不禁想到動物成為標本前，也是歷經一代又一代的故事，「只是剛好在某一代，牠們變成了你眼前的標本。博物館是激發想像力的地方，從標本上，我想像出有隻雲豹還沒滅絕，成為靈體在博物館遊蕩的故事。」

標本成為連結，帶漢寶包的畫筆遠溯千年，一窺雲豹在人類進駐叢林前，如何在萬物前稱王。從為吸引雌性注意的雲豹「跳跳」開始，藉由後代「疤面」、「小不點」及「雲豹先生」，各自與人類的故事，敘述物種、人類、文明與保育的微妙關係。

其中，雲豹先生就是在人類射殺下，化為標本。牠從叢林中的霸主，成為保護博物館的守護神。擁有特殊體質的博物館新進人員，也成為雲豹先生的好友，在雲豹先生幫助下，見到亡夫，還跟著博物館其他標本文物，一同度過熱鬧的夜晚。

漢寶包表示，雲豹為適應野外生存，花紋天生如迷彩圖樣。若照雲豹原有模樣素描，反會讓讀者觀看不易，專業知識內容轉化，格外費工夫。家中飼養的虎斑貓，反也成為參考雲豹靈活姿態的最佳幫手，「這是我第一部以動物為主題的作品，人與動物的肢體有點像又不太一樣，稍有閃失，看起來就變『工讀生』在動物裡面。」

漢寶包本名為蕭乃中，畢業自大同大學工業設計系。他自大學開始投入漫畫創作。曾以布袋戲大師李天祿為藍本，創作《龍泉俠大戰謎霧人》，獲金漫獎跨域應用獎，並授權海外，包含日文版及泰文版。

《雲之獸：來自遠古的守護者》為國立台灣博物館首次推出的漫畫作品，邀請漢寶包執筆。漢寶包今(16)日也將200幅漫畫手稿捐贈台博館，並於館內展出30幅以鉛筆及麥克筆描繪的原稿。台博館館長洪世佑表示，未來將持續和文策院合作，討論將漫畫轉化為動畫、電視劇等可能，也期盼未來能持續與其他領域結合，活化博物館標本文物，讓民眾覺得博物館不嚴肅。

「漫筆台博」微型展即日於台博館二樓迴廊展出至12月6日。

(中時 )