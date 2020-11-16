2020年因新冠肺炎全球性爆發，導致死傷無數，更有眾多名人、影星因染疫殞命，令人悲痛，而昨天演藝圈又添憾事，在印度影壇縱橫一甲子的傳奇男星查特吉(Soumitra Chatterjee)，10月初確診新冠肺炎住院，雖動用高達15名頂尖醫師搶救，仍於昨天(11/15)病逝，享壽85歲。

新冠肺炎又奪走名人性命！據《CNN》報導，加爾各答醫院發言人通登(Pradip Tondon)宣布了這項噩耗，說明查特吉是在10月6日入院接受新冠肺炎治療，而這是他懷疑染疫而進行篩檢、並檢測出陽性確診反應後的第2天，發現得算早，院方後續也非常積極安排了治療。

查特吉縱橫影壇60多年，生涯演出超過300部電影，是國寶級人物。(圖／達志影像)

查特吉一確診後便住院治療，院方甚至召集在印度西孟加拉邦的15名權威醫師到院，成立團隊來照顧查特吉，而他10月14日再做新冠肺炎檢測，結果為陰性，但染疫期間發生併發症，醫療團隊最終無力回天，查特吉於本月15日因腦部病變不幸過世。

查特吉之於印度是國寶級影星，他才華洋溢，除了演員身分外，也同時是導演、劇作家、詩人與作家，也曾與被譽為20世紀最偉大導演之一、印度裔奧斯卡得獎大導薩雅吉雷(Satyajit Ray)合作，在他的電影中擔任要角，於圈內發展60多年間，演出過300多部電影，堪稱傳奇，因此他的離世，讓外界感到相當震驚與悲痛，不少印度電影圈重要人士更表示，這是國家的巨大損失，非常遺憾。

(中時新聞網)