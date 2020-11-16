台南善化、新市草莓園3月間受疫情衝擊生意慘淡，但下半年國旅熱潮，已有旅行社接洽。（莊曜聰攝）

台南善化種植草莓面積將近10公頃，主要集中在台1線善化到新市間兩旁路段，群聚規模是南台灣之最，因此有「北大湖、南善化」之稱，多數業者都採用高架化栽培方式，並以觀光果園模式經營，原本產季要12月才開始，但近期日夜溫差影響，已有草莓成熟可採，業者也收到旅行社洽詢採果，相當期待。

黃姓業者指出，往年善化、新市一帶的草莓都在中秋節前後種植，今年適逢農曆「閏雙月」，因此在10月1日後才陸續栽種，正常來說要到11月底才有第一批草莓收成，往年還曾因為高溫出現「今天種、明天枯」的情形，所幸近期日夜溫差大，讓草莓成長相對順利。

近年來草莓的品種推陳出新、種類多元，植株的耐受性也愈來愈好，他的草莓園共有包括戀香、優雪、美姬、美豐、香水、白草莓等6種，其中戀香甜度平均可達16度，外型上也有尖頭、圓頭等，各顯不同風情，今年也有栽種少見的白草莓，但栽培管理不易，產量較低，且栽培管理較不易，僅裝箱販售不開放採摘。

上半年受到疫情影響，雖然草莓園是戶外環境，但今年3月的觀光採果仍大受影響，來客數慘淡，沒想到下半年疫情稍歇，國內旅遊大爆發，且短期海外旅行仍無法解禁，間接帶動冬季觀光果園採果行程，旅行團接洽的情況也較以往熱絡，讓業者相當期待。

(中時 )