行政院發言人丁怡銘陷入牛肉麵失言風波，向行政院長蘇貞昌請辭獲准。北市議員張斯綱表示，牛肉麵是清白的，丁怡銘未經查證就胡亂指控店家，一竿子打翻所有牛肉麵店家，企圖藉此合理化遭大量民意反對的萊豬進口，如此明顯的假消息，已非道歉請辭可以挽回的，更應依照社維法或相關食安法辦理。

針對行政院發言人丁怡銘失言誤指台北市牛肉麵節冠軍店家使用含萊克多巴胺美牛，又丁發言人前往店家致歉，買單時卻打上行政院統編，引發「你道歉，全民買單」疑慮風波後，終請辭獲准乙事。

張斯綱痛批，前發言人丁怡銘引起的這一系列風波，很明顯就是行政院自己操作帶風向失敗導致自食惡果，但他請辭時卻反過來牽拖說是在野黨的政治操作，再次令人見識到蔡政府的傲慢與鴨霸。

張斯綱直言，這次事件已證明萊豬進口並非行政院動用再多行政資源或網軍圖文就能迫使民眾接受的，呼籲蔡政府在吃完牛肉麵道歉之後，也應認清事實，莫再濫用行政資源作圖帶風向與抹黑在野黨，正視民眾對於萊豬進口的種種疑慮。

此外，張斯綱前往北投力挺當地牛肉麵店家，他提到，大家所認知的台北市牛肉麵一條街可能是在桃源街、永康街，但其實北投也有牛肉麵一條街，就在中央北路這區塊。例如曾獲台北市牛肉麵節第三名的志明牛肉麵與其比鄰的吳家牛肉麵、郭台銘董事長最愛的金春發牛肉麵、複合式的粟家牛肉麵都非常值得大家前來品嘗。

(中時 )