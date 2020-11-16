高雄黃埔新村在11月舉辦了一系列的免費講座、活動，以眷村生活為主軸，涵蓋食衣住行育樂等不同視角。（柯宗緯翻攝）

高雄黃埔新村在11月舉辦了一系列的免費講座、活動，以眷村生活為主軸，涵蓋食衣住行育樂等不同視角。（柯宗緯翻攝）

為了讓大家更瞭解與親近眷村文化，高雄黃埔新村在11月舉辦了一系列的免費講座、活動，以眷村生活為主軸，涵蓋食衣住行育樂等不同視角，另有市集、展演、眷舍開放參觀等活動，邀請大家一起來體驗。

15日邀請眷戶與民眾聚在一起交流令人懷念的眷村美食，分享記憶中的傅培梅食譜，並且學習做出眷村傳統小吃──麵疙瘩與酸辣湯，在老屋中共同享受濃濃的眷村味。

另由旗袍專業講師、廣播主持人雪人介紹旗袍的發展歷史，以及旗袍在眷村中代表的歷史意義與文化價值，不少眷戶及民眾分別身穿旗袍或軍裝、或是眷村年代的復古裝扮，講座之後大家於黃埔新村的眷舍、民宿及巷弄間合影，彷彿瞬間穿越到過去那個美好的年代。

在「2020高雄眷村嘉年華」舉辦多場活動的視角Cool文創創辦人沈勤佩表示，去年在正式進駐黃埔新村之前，就與村內的多間民宿及工作室合辦了八場「眷戀相談所」講座活動，分別從軍旅、旅行、民宿、音樂、青創、社造、返鄉等視角，分享獨特的眷村文化與在地觀點，獲得很大迴響。

今年獲得更多的在地文創團隊參與因此擴大舉辦，透過講座、表演、市集、展覽、實境解密等多元的活動，期待能夠吸引不同年齡、不同族群的民眾參與，一起走進黃埔新村，感受一下這裡的轉變與新面貌，以及文化局推動以住代護的成果。

事實上，視角Cool文創自今年正式進駐黃埔新村以來，秉持眷村共創、公益共學、故事共享的核心理念，持續推動眷村文化活動，不僅透過旗下的酷傳媒針對眷村相關主題進行採訪報導，也在黃埔新村規劃舉辦「眷戀相談所」系列活動，同時成立「全國眷村文化及地方創生促進會」，組成「結扇緣舞團」，號召更多人一起走進眷村場域、體驗眷村生活、瞭解眷村文化。

11月底前黃埔新村還有多場活動即將登場，原眷戶將在老屋中分享黃埔新村的舊時故事及兒時趣事，並邀請民眾一起分享自己的老照片、老物件、老故事，打包光陰的故事。

另外也有適合親子同樂的童趣活動，民眾可帶著尪仔標、陀螺、竹蜻蜓、毽子、遊戲機，分享童年時最珍愛的遊戲與玩具，並分組參與體驗童玩的活動；壓軸的實境解密活動則打造四個闖關活動，不僅要考驗大家對黃埔新村的歷史、環境、眷村美食與文化等常識，並結合乙貫的諸葛鳥系列IP，帶領大家展開一場眷村文化探索之旅。

乙貫有限公司從電子業起家，所以搜尋網路也會出現RF連接器的訊息。在母公司長貫有限公司的佈局下，為了增進企業形象、擴大社會影響力，於2019年進入文化創意領域，希望打造出一個獨特、有趣的故事IP生態圈。首個以四格漫畫形式推出的故事就是諸葛鳥歷險記，講述諸葛鳥如何引導、改變認識的夥伴，一起面對危難的故事。之後也會以小說形式開展共同世界觀底下其他故事，慢慢地將大家引入乙貫宇宙這一個故事IP生態圈。

高雄是唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，包括左營海軍眷村、鳳山陸軍黃埔新村及岡山空軍眷村，反映出的生活習慣、人文精神及歷史故事亦不相同。

高雄市政府文化局自103年起推動「以住代護」計畫眷村保存方案，廣邀民眾入住共同參與文化資產修復及保存維護，每年也都會舉辦眷村嘉年華活動，展現不同軍種眷村特殊文化能量，透過眷村講堂、走讀眷村、眷村開箱趣及眷村子弟回娘家等系列活動，激發民眾對於眷村文化保存及活化再利用方式之想像，共同保存並推廣眷村文化。

今年的高雄眷村嘉年華活動10~12月由左營、鳳山、岡山接力主辦，11月在鳳山黃埔新村舉辦《黃埔藝起來》系列活動，串聯以住代護居民、在地眷村協會及原眷戶共同參與，其中特別規劃了五場「一日黃埔人」活動，包括「（食）屬於傅培梅的味蕾記憶」、「（衣）屬於旗袍的時代美學」、「（住）來我家坐坐，順便把光陰的故事打包」、「（育樂）與哆啦A夢一起搭上竹蜻蜓」、「（行）眷村實境解密」在內。

(中時 )