新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今到鶯歌地區視察捷運三鶯線工程，由於三鶯線將延伸至桃園八德路段，讓外界質疑是否會像新北台北爆發環狀線經營之爭。鄭文燦表示，工程將由桃園市府編列預算，由新北市代辦，與侯有默契，交由新北市營運沒有問題。侯友宜表示，三鶯線交給新北市營運，與鄭只有一個想法，就是讓民眾搭乘捷運，交通更方便。

鄭文燦表示，像是機場捷運線雖經過雙北，但是由桃園捷運公司營運，三鶯線將由新北市政府來營運，沒有問題，我們很有默契。就像我們把工程由桃園市政府編列預算，由新北市代辦，我們很有信心，新北的團隊做得很好。

侯友宜表示，桃園機捷行經新北市大部份的站，在行經的過程中我們需要增設A2a、A5a，謝謝鄭大力的支持，所以每一條捷運一定會跨縣市，跨縣市一定以民眾的方便、快速、安全做決定，來面對民眾的需求。三鶯線大部分的站在我們這邊，但也謝謝鄭把三鶯線交給新北市來營運，我想我們兩個市長面對所有的問題只有一個想法，讓民眾真的有一個完整的路網，搭乘捷運、使用交通方便，大家一起努力。

(中時 )