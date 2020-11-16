澳洲空姐接種大陸國藥集團（Sinopharm）開發的新冠疫苗，成為澳洲第一位施打新冠疫苗的公民，返國後卻被衛生官員質疑世界上還沒有新冠疫苗，讓她哭笑不得。

澳洲籍空姐克羅斯（Rochelle Crossley）日前在中東接種大陸製的新冠疫苗，入境澳洲時她提供疫苗接種紀錄，卻被家鄉官員質疑目前世界上還沒有新冠疫苗，對方甚至誤以為她接種的是流感疫苗，讓她哭笑不得。

綜合澳洲第九頻道（Nine Network）、《悉尼郵報》、中國環球電視網（CGTN）報導，任職於阿拉伯聯合大公國阿提哈德航空（Etihad Airways）的澳洲籍空姐克羅斯，日前在阿聯接種中國國營國藥集團（Sinopharm）開發的新冠疫苗，成為澳洲第一位施打新冠疫苗的公民。

不過這對她來說並非完全是好事，月初克羅斯帶著疫苗接種紀錄文件入境澳洲時，竟受到衛生官員質疑，克羅斯回憶說，「他們看著我就好像我做錯事一樣」，還說「妳知道現在還沒有疫苗吧」，其中一名機場護士甚至以為克羅斯把新冠疫苗和流感疫苗搞混了。

克羅斯後來被安排住進一間旅館隔離，之後才獲准和家人團聚。

國藥集團開發的新冠疫苗目前正在阿聯進行第3階段臨床試驗，當地有3萬人接種疫苗。

克羅斯說她施打第一劑疫苗後有咳嗽副作用，施打第2劑後則完全沒有症狀。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的葛倫費爾博士（Rob Grenfell）表示，國藥集團的新冠疫苗是全球目前已經進行最後階段測試的5支疫苗之一，不過他強調，即便疫苗已經發展至這個階段，也不代表鼻子或手上不會沾染新冠病毒，或是不會傳播病毒。

(中時新聞網)