A股三大股指16日震盪升高，滬指止步四連跌。截至收盤，上證指數報3,346.97點，上漲36.87點，漲幅1.11％，成交額人民幣（下同）3,338億元；深成指報13,850.83點，上漲96.28點，漲幅0.7％，成交額4,673億元；創業板指報2,712.41點，上漲5.6點，漲幅0.21％。

在行業概念股方面，多數收漲，有色金屬與白酒概念股大漲，5G、電子、晶片等下跌。北向資金截至A股收盤淨流入逾45億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入近26億元。

(工商 )