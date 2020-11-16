滬指收漲1.11％ 終止四連跌 15:392020/11/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指16日震盪升高，滬指止步四連跌。截至收盤，上證指數報3,346.97點，上漲36.87點，漲幅1.11％，成交額人民幣（下同）3,338億元；深成指報13,850.83點，上漲96.28點，漲幅0.7％，成交額4,673億元；創業板指報2,712.41點，上漲5.6點，漲幅0.21％。 在行業概念股方面，多數收漲，有色金屬與白酒概念股大漲，5G、電子、晶片等下跌。北向資金截至A股收盤淨流入逾45億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入近26億元。 (工商 ) #漲幅 #成交額 #滬指 #收漲 #連跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價續弱 BDI指數跌近1％ 10:162020/11/16 財經 陸10月70城房價升幅收窄至4.3％ 12:402020/11/16 兩岸 A股三大指數續強 滬指午盤收漲0.97％ 12:102020/11/16 財經 恒指午盤收漲0.41％ 12:392020/11/16 財經 《台北股市》台指期周三結算 台幣再測28.5元 10:162020/11/16 財經 《港股》漲跌互見 恆指漲106點 國企跌8點 12:492020/11/16 財經 《國際金融》看好OPEC＋繼續減產 油價反彈走高 11:412020/11/16 財經 《國際金融》道指期漲逾200點 疫情發展或成焦點 09:252020/11/16 財經 《期貨》三大期指齊揚 11月台指期開漲125點、為13407點 08:512020/11/16 財經 疫苗露曙光 照亮印度基金 04:102020/11/16 投資理財 財經熱門新聞 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 台積電大幅調薪藏話術？網路力挺曝底薪最關鍵作用 - 要聞 三星追趕台積電決戰一領域 專利申請量全面上風 - 要聞 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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