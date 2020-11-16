為協助台資企業了解並有效管理集團稅務風險，資誠（PwC）聯合會計師事務所於今（16）日舉辦「新冠疫情及保護主義對台資企業國際稅務的影響與因應」研討會，討論各地稅務實務見解及探討台資企業因應策略。

新冠肺炎提高各產業對未來經濟成長的不確定性，也進一步影響公司未來的營運模式及獲利。另外，國際反避稅的趨勢持續升級，包括台灣可能於境外資金專法落日後實施受控外國公司規定，歐盟各國開始實施激進稅務規劃強制揭露規定（DAC6），台商多有布局的墨西哥也實施類似的揭露規定，國際間越來越分歧的數位經濟課稅規定等。

在保護主義抬頭下，台資集團須考量美國對於部分產品出口中國大陸的管制及集團供應鏈重組的優化方案。PwC中國大陸亞太區國際稅務主管合夥人Jenny Chong表示，整體而言，中國大陸仍相當歡迎外資。而針對特別的產業，中國大陸政府已設立不同目的的經濟特區給予企業及個人許多稅務上的優惠。

因應中美貿易戰，許多將部分供應鏈移置越南的企業都已逐步完成布局。但PwC越南會計師Ting Hock Yee指出，在營運方面，部分集團已開始面臨到供應鏈管理及越南當地稅務的挑戰。針對越南的自由貿易協定，台資企業必須評估運營面及稅務上的綜合影響。

資誠國際租稅暨併購稅務服務會計師劉欣萍表示，雖然因疫情影響，2020上半年全球併購交易銳減，但是第三季的併購交易已有復甦的現象，集團在考量併購的機會時，仍要審慎評估併購之架構規劃及稅務風險。

在全球反避稅趨勢下，PwC荷蘭稅務專家Pieter Janson指出，荷蘭近期在實施歐盟反避稅稅務指令的進程，特別指出荷蘭控股公司需為其股利所得的實質受益人，以適用歐盟國間的股利免扣繳的母子稅務指令。而荷蘭政府也將從2021年起，針對支付低稅區國家的權利金及利息課徵收懲罰性扣繳稅。

PwC德國稅務會計師Huili Wang表示，德國許多企業已參與稅務規劃強制揭露規定，揭露相關資訊給國稅局，而這些資訊未來也會作為資訊交換至其他歐盟國。

資誠全球稅務服務副總經理彭人恬提醒，在全球反避稅趨勢下，透過租稅天堂調控集團有效稅率的控股架構將會面臨更多不同稅局的挑戰。而集團的稅務管理更須從不同的面向，透過與集團的商業模式產生更多的連結來做安排及規劃。

此外，資誠全球稅務服務會計師曾博昇指出，新冠肺炎造成的業務亂流，將使集團的移轉訂價政策與讓資金流動彈性面臨挑戰，所以集團更需要保持移轉訂價政策彈性，並檢視公司間借貸的稅務議題以降低未來的稅務風險。

(工商 )