台積電(2330)盤中股價再寫新高484.5元新高，加上外資連續第四日買超、並擴大額度至歷史第15大、達228.7億元，激勵集中市場衝上13551.83點新高。

美股上周五收高，加上亞太15國簽署RCEP讓亞股今日漲聲一片，美期指也漲近1%，市場多頭氛圍瀰漫，台股集中市場亦在台積電(2330)一開盤即以470元再寫新高領軍喊衝下，大盤指數同登新高，隨後買單拉抬嘉聯益(6153)、光罩(2338)攻上漲停，激勵立積(4968)、創意(3443)、祥碩(5269)、凱美(2375)、全新(2455)、廣達(2382)、台光電(2383)、茂林-KY(4935)等紛紛強勢跟漲，並號召電金傳群起上攻，又以PA、PCB、IC設計族群相對出色，多頭勢如破竹一路拿下13500關。

近午，台積電再發動一波強攻寫下484.5元盤中新高價，拉抬大盤收13551.83點，大漲278.50點，總成交值放大至2346.91億元。今日外資買超228.7044億元，投信賣超0.63億元，自營商買超35.5848億元，三大法人買超263.65億元。

今日集中市場十大漲幅個股為：正達漲10.00%、嘉聯益漲9.95%、晶心科漲9.94%、光罩漲9.92%、海華漲9.91%、仲琦漲9.88%、威致漲9.84%、首利漲9.84%、台通漲9.83%、燦星網漲9.54%。

集中市場上周周線連二紅，但內外資卻不同調，上周五外資連三買、買超52億元，但投信賣超9億元、自營商賣超0.2億元，八大公股行庫也反手賣超16億元；累計上周外資買超441.9億元，投信賣超20.61億元，自營商買超94.01億元，三大法人買超515.30億元；累計11月至13日止，外資買超969.1億元，投信賣超11.02億元，自營商買超126.21億元，三大法人買超1084.29億元。今日外資連續第四日買超，且金額放大至228.7044億元，為歷史第15大買超金額，11月以來外資買超1197.81億元，今年以來賣超降至5851.48億元。

分析師指出，美國總統大選結果出爐，加上新冠肺炎疫苗研發進度良好等利多催化之下，資金再度回補台股，外資11月來已買超1197.81億元，而近期買超前十大個股當中，有六檔都是金融股，相較於其他電子股，今年來漲幅較低的金融股，挾低基期與占權值高具穩盤效果，已成為外資這波強力回補新寵。而本周三將進行期指結算，目前來看偏多結算機會大，後續持續留意美國經濟數據、美元、國際油價等。

(時報資訊)