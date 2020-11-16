高市府在愛河打造文創市集，已成為觀光亮點。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

「愛情河左岸」舉辦「LOVE HARMONY．河畔微醺派對」。（柯宗緯攝）

高雄地標愛河近年大翻身，高市府觀光局打造三輪車文創市集，近期又加入「愛河啤酒花園」，營造出濃濃異國情調，吸引大批民眾朝聖。而對岸「愛情河左岸」預售案業者則在10月底到12月底每週末，在河東路旁接待中心開趴，舉辦「LOVE HARMONY．河畔微醺派對」，同樣吸引民眾目光。

「愛河假日主題市集」在愛河河西路園道舉辦餐車市集，日前召集北中南人氣知名品牌參與，活動期間總計超過百間品牌登場，食慾之秋就是要滿足大家的胃。值得一提的是，電影館旁的「愛河啤酒花園」7日正式開幕，有多款店家精選德國啤酒，讓人「啤酒控」直呼過癮。

另外同為「大人味」的活動，興富發建設「愛情河左岸」10月30日至12月27日，每周五至周日晚間6點至8點半，在河東路接待中心現場舉辦「LOVE HARMONY．河畔微醺派對」，邀請文青樂團演唱、備有燒烤美食、生啤調酒等，互動拍照區還有「愛情限時批」能寄送明信片給親友，讓民眾能迎著微風，在河畔放鬆。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )