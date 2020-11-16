中鋼(2002)連續第三個月賺錢，自行結算109年10月合併稅前獲利擴大至13.53億元，月增205%，前10月自結合併稅前淨損縮減至21.38億元，在11、12月可望持續賺錢下，第四季獲利可期，並可望帶動全年獲利。

中鋼受惠鋼價續揚，自結10月合併營收270.88億元，月增4%；單月營業淨利13.97億元，月增281%：10月合併稅前淨利13.53億元，比9月自結賺4.43億元成長205%，且為今年獲利最佳紀錄，單月每股合併稅前淨利約為0.09元。但因上半年虧損，今年1~10月自結合併稅前虧損21.38億億元，仍比去年同期轉虧，每股合併稅前虧損約0.14元。

受惠鋼價上漲且銷售增加，中鋼第三季稅前轉盈，但稅後仍虧損，單季每股淨損0.04元；前三季歸屬於母公司業主淨損43.6億元，每股淨損0.28元。隨著第四季鋼市續旺，第四季獲利將回復水準，全年力拚獲利。

中鋼第三季開月盤的熱軋產品逐月上漲，提振業績；單季營收766.49億元，毛利率上揚至3.95%；代表本業的營業淨損1.55億元，比第二季營業淨損10.36億元大幅收斂；在業外總收益4.82億元挹注，單季稅前盈餘3.27億元，比第二季轉盈；在扣除所得稅後，稅後淨損4.09億元，歸屬於母公司業主淨損6.96億元，每股淨損0.04元。

中鋼前三季合併營收2271.77億元，年減19.39%；營業淨損35.71億元；稅前淨損34.91億元，歸屬於母公司淨損43.6億元，每股虧損0.28元。

中鋼上周五開出12月內銷盤價續漲且為連續第六個股調漲。展望第四季鋼價續揚且出貨持續增加，中鋼本季的毛利率將明顯上升，本季獲利可期，並將彌補上半年虧損，今年全年可望轉盈。

(時報資訊)