因經濟在4個季度後首度重返擴張，以及新冠肺炎疫苖的樂觀進展持續為全球市場帶來提振，周一日本股市收盤刷新29年高點。

周一收盤，日經225指數大漲2.05%，為25,906.93點，創下1991年6月來新高。東證一部指數收漲1.68%，為1,731.81點。

日本第三季國內生產毛額（GDP）季增年率達21.4%，擺脫前一季的崩跌28.8%，並優於市場預期。最新數據顯示中國10月工業生產成長力道意外強勁，且零售銷售額加速增長，顯示這個全球第二大經濟體從疫情衝擊中復甦的動能正持續增強。此外，繼輝瑞與Moderna之後，美國嬌生公司亦宣布新冠疫苖研究的新進展，亦為日股帶來提振。

不過，部分分析師提醒投資人注意，因美國與歐洲重啟限制措施以防止新一波疫情擴散，可能使市場震盪加劇。

東證核心30指數中，以本田汽車漲4.84%及三菱日聯金融集團 （Mitsubishi UFJ Financial Group）漲3.48%，表現最佳。任天堂跌1.91%與武田藥品跌0.97%，表現最弱。

樂天（Rakuten）上漲1.19%，該電商公司宣布將與私募股權投資人公司KKR聯手收購日本零售商西友（Seiyu）具主導權的股份。

(時報資訊)