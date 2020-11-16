今年42歲的吳小文（化名），28歲時因腦部病變成為植物人，至今仍臥病在床。小文發病前，最喜歡與大學同學一同看棒球賽，為中信兄弟象球員「恰恰」彭政閔加油，但自從發病後，就再也沒有踏進球場了。為了一圓小文的夢想，創世基金會台南分院16日特別邀請彭政閔與小文相見歡，看到偶像近在眼前，同時又聲聲呼喚為自己打氣，小文展露久違笑容，場面溫馨感人。

小文發病前，曾擔任安親師老師，平時最喜歡與三五好友，一同前往棒球場，觀看兄弟象比賽。2003年，小文步入婚姻，卻在2005年產下兒子後不久，因腦部病變成為植物人。小文的丈夫林先生回憶，當時相當辛苦，一方面要照顧生活起居不易的妻子，另一方面還要照顧襁褓中的兒子，「真的是妻子躺在病床上、兒子還在地上爬。」

小文（前排）與家人也都開心地與彭政閔（左三）合影。（李宜杰攝）

不過，林先生在因緣際會下，引介到創世基金會，透過基金會協助，才得以白天上班，下班後照顧妻子。林先生說，夫妻倆曾約好，結婚後要一起去看棒球賽，但卻因為病情影響，一直無法完成心願。如今，透過彭政閔的鼓勵，林先生想要在疫情結束後，與愛妻攜手到球場看球賽，一圓心願。

16日上午，彭政閔帶著球衣、球帽與小文相見歡。彭政閔除了在球衣上簽名，親自贈送小文，甚至還為小文戴上兄弟象的球帽，一圓粉絲心願。彭政閔鼓勵，天無絕人之路，除了祝福小文好轉，更期盼一文的家人能夠勇敢走下去、不要放棄希望。而看見偶像在耳邊聲聲呼喚打氣，小文更是激動不已，展露久違笑容，讓現場眾人笑說，「這就是偶像的力量！」

與小文相見歡後，彭政閔也特別穿起背心，擔任一日義工，在附近超商募集發票，並回到創世基金會整理發票。彭政閔表示，創世基金會有9成的服務經費來自社會大眾，因此希望大家行有餘力，也能小額捐款，讓愛心不中斷。

(中時 )