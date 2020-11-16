明（110）年四技二專統一入學測驗簡章公布，在公告答案後，有4-5天的試題疑義申請時間，相較於過往僅有2天時間延長了。(圖/本報資料照)

明（110）年四技二專統一入學測驗簡章公布，在公告答案後，有4-5天的試題疑義申請時間，相較於過往僅有2天時間延長了，全國教師工會總聯合會表示肯定。

根據測驗中心公布的「110學年度科技校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗簡章」，明年考試結束後，5月3日上午9時公布各科參考答案，答案疑義質疑申請截止日則在5月6日下午5時截止，前後約有4天。

全教總表示，過往統測卻僅有2天時間讓師生反應試題疑義，時間過短，不足以讓師生有充分時間查詢相關資料以論述申請；此外，申請試題疑義後，測驗中心回覆時間又太慢，來不及於考生成績公告前公開回覆，致使收到成績單的師生即便對成績、答案充滿疑慮，也無從查證，考生的權益無法受到充分保障。

經全教總建議，明年簡章特別在「重要日程」中修正過去試題疑義申請作業日期，將「參考答案公告提早至星期一早上9點（原為星期一下午5點）」、「試題疑義質疑申請截止延後一天至星期四下午5點（原為星期三下午5點）」，等於從過去2天的作業時間，多延長1日至3天；試題疑義回覆則確定將於「考生成績公告的前一天」公告，以降低過去考生拿到成績單時，對成績與答案的不確定性。

(中時 )