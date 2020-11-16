正值貢寮在地優質水產「貢寮鮑」產季，新北市漁業處也推出東北角小旅行路線，像是秋芒時節絕對不能錯過的「草嶺古道」，以及頗負盛名的婚紗照熱點「三貂角燈塔」，還是馬岡漁港的極東秘境餐廳「靠海生活」，每個彎道都有不同的驚喜，天氣好時還能看見龜山島從雲霧中探頭，讓人流連忘返。

必訪景點中，「草嶺古道」為東北角最具代表性的山徑步道，步道上人文遺蹟散佈，可仰望青山亦可俯瞰海景。在秋高氣爽的11月，草嶺古道芒花綻放，彷彿在山頭鋪上一片銀白地毯，在落日的映照下更會閃出金黃光芒，美不勝收。

三貂角燈塔觀景步道除了無敵海景外，天氣好時還可遠眺龜山島。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

餐廳「靠海生活」的貢寮鮑火鍋。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

此外，三貂角燈塔位於台灣極東點，是台灣最早看到日出曙光的地方，純白的燈塔搭配藍天及波光粼粼的大海，充滿濃濃異國風情。燈塔旁廣場除了有希臘風圓拱型涼亭，還有許多充滿甜蜜浪漫氛圍的裝置藝術，吸引許多新人前來拍攝婚紗。

三貂角燈塔觀景步道能挑望仍保有傳統建築特色的馬岡漁村及平坦的海蝕平台，迂迴於觀景步道，每個彎道都有不同的驚喜，天氣好時還能看見龜山島從雲霧中探頭，讓人流連忘返。

漁業處介紹，在遊玩貢寮地區秀麗景點的同時，也別忘了到當地的餐廳用正當季的美味貢寮鮑祭祭五臟廟，推薦2間在嘗鮮的同時亦能觀賞海景的特色餐廳。首先位於龍洞岬與澳底間的「海洋牧場」，是在東北角頗有名氣的觀景海鮮餐廳，除了無敵海景外，最大的特色便是餐廳旁的貢寮鮑養殖場及用自產的新鮮貢寮鮑製成的各式料理及加工產品，許多老饕都是為了一嘗現烤新鮮貢寮鮑的好滋味而特地驅車前來。

漁業處介紹，「貢寮鮑」是貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱，生長在東北角沿岸純淨海域，養殖過程中未使用任何藥物，且只餵食天然海藻，肉質緊實，口感鮮甜Q彈。東北角不僅孕育優質的水產品，依山傍海的秀麗風光更是絕景，歡迎民眾快來一趟東北角，享受這極品的海景及美味。

此外，位於馬岡漁港的極東秘境餐廳「靠海生活」，靠海生活以當地馬岡漁村著名的石頭屋景觀建築而成，為餐廳的一大特色，門前便是店家經營的貢寮鮑養殖場，壯麗海景加上產地直送的美味貢寮鮑料理，可享受視覺與味覺雙重饗宴的愜意。

(中時 )