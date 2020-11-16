俄羅斯葉卡捷琳堡日前發生一起恐怖派對槍擊事件，一群在網路上認識的5名少女，相約到男網友薩克哈洛夫（Dmitry Zakharov）家中玩樂，不料突然遭到薩克哈洛夫，持槍瘋狂掃射，一行人其中3人當場中槍身亡，另2人躺在閨蜜遺體旁「裝死」，經手機偷偷發出求救訊息，於4小時後獲救送醫。

據太陽報報導，34歲的薩克哈洛夫是個沈迷網路的宅男，在網路上認識了16歲的瑪麗亞（Maria Kosintseva）、17歲的維多利亞（Viktoria Paustovskay）等5名少女，案發當天一行人相約到薩克哈洛夫家中開趴，沒想到他卻突然拿出預藏手槍，對屋內的人瘋狂射擊。

一行人其中3人當場中槍身亡，瑪麗亞與維多利亞急中生智，立即躺在已死亡的閨蜜遺體旁裝死，再於恐懼中偷偷用手機在社群網站發出求救訊息：「請快點幫我報警，屋內的人很危險」，2人等待4個小時後獲救。

警方破門而入時，薩克哈洛夫已飲彈自盡，瑪麗亞與中槍受傷的維多利亞，在死者的遺體血泊中被救援人員尋獲，緊急送醫，俄羅斯調查委員會宣布，將調查這起大規模槍殺事件。

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